Лицо депутата на каждом шагу: кандидатам разрешили тратить больше на агитацию

Уже на ближайших выборах ярославцев завалят политической агитацией. Всё дело в том, что в Ярославской областной думе одобрили законопроект об увеличении бюджета на предвыборные кампании.

В два раза больше смогут тратить кандидаты в депутаты областной думы, кандидаты в губернаторы и политические партии, выдвигающие кандидатов по спискам. Так, на агитацию кандидат в областную думу сможет потратить вместо 7,5 миллиона рублей — 15 миллионов. А кандидат в губернаторы вместо 50 миллионов рублей может разойтись до 100 миллионов. Такую же сумму могут потратить партии и политические объединения на список кандидатов в облдуму.

— В целом проект закона разработан для приведения законодательства Ярославской области о выборах в соответствие с последними изменениями федерального законодательства о выборах, — уточняют в Ярославской областной думе.

Кстати, ярославские депутаты со своей агитацией становятся героями мемов: самые смешные тут.