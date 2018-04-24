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Главный тренер «Баварии»: мне очень нравится, как «Реал» играет под руководством Зидана
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Главный тренер «Баварии»: мне очень нравится, как «Реал» играет под руководством Зидана 

RT на русском 3 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
«Некоторые тренеры никогда не добираются до таких матчей. Я человек скромный, подхожу к этим играм без эмоций. Хотя во время матча они, конечно, будут. Это будет спектакль для всех футбольных болельщиков», — приводит слова Хайнкеса пресс-служба турнира.
Он отметил, что в своё время, ему приходилось противостоять таким тренерам, как Йохан Кройфф и Марчело Липпи.
«Что касается Зинедина Зидана, то мне очень нравится, как «Реал» играет под его руководством», — добавил специалист.
Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» пройдёт в Мюнхене 25 апреля. Ответная игра состоится 1 мая в Мадриде.
Ранее сообщалось, что издание France Football извинилось перед Андресом Иньестой за то, что не вручило ему «Золотой мяч».
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