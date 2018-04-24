Когда появится закон о молодежной политике?

24 апреля в 11:00 в пресс-центре « Парламентской газеты » пройдет круглый стол «Государственная молодёжная политика в России. Чего не хватает молодежи?», посвященный обсуждению проекта Федерального Закона «О молодежи и государственной молодежной политике в РФ».

В ходе дискуссии речь пойдет о том:

— Что даст Федеральный Закон «О молодежи и государственной молодежной политике в Российской Федерации» обществу, государству и самой молодежи?

— Как будет развиваться государственная молодежная политика после вступления Закона в силу?

В ходе круглого стола будут озвучены предложения к законопроекту, поступившие от регионов и общественных объединений.

К участию приглашены:

— заместитель руководителя Рабочей группы при Комитете Совета Федерации по социальной политике по подготовке предложений законодательного регулирования вопросов государственной молодежной политики Российской Федерации Дмитрий Александрович Шатохин

— руководитель Палаты молодых законодателей Николай Павлович Бурматов

— замруководителя Рабочей группы по подготовке предложений законодательного регулирования вопросов государственной молодежной политики Российской Федерации Татьяна Викторовна Новикова

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