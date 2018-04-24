Когда появится закон о молодежной политике? 

24 апреля в 11:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет круглый стол «Государственная молодёжная политика в России. Чего не хватает молодежи?», посвященный обсуждению проекта Федерального Закона «О молодежи и государственной молодежной политике в РФ».
В ходе дискуссии речь пойдет о том:
— Что даст Федеральный Закон «О молодежи и государственной молодежной политике в Российской Федерации» обществу, государству и самой молодежи?
— Как будет развиваться государственная молодежная политика после вступления Закона в силу?
В ходе круглого стола будут озвучены предложения к законопроекту, поступившие от регионов и общественных объединений.
К участию приглашены:
— руководитель Рабочей группы при Комитете Совета Федерации по социальной политике по подготовке предложений законодательного регулирования вопросов государственной молодежной политики Российской Федерации Татьяна Романовна Лебедева
— заместитель руководителя Рабочей группы при Комитете Совета Федерации по социальной политике по подготовке предложений законодательного регулирования вопросов государственной молодежной политики Российской Федерации Дмитрий Александрович Шатохин
— руководитель Палаты молодых законодателей Николай Павлович Бурматов
— замруководителя Рабочей группы по подготовке предложений законодательного регулирования вопросов государственной молодежной политики Российской Федерации Татьяна Викторовна Новикова
— заместитель руководителя Рабочей группы по подготовке предложений законодательного регулирования вопросов государственной молодежной политики Российской Федерации, профессор РАНХиГС при Президенте РФ Андрей Валентинович Кочетков
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