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«Локомотив» покажет возможный чемпионский матч с «Краснодаром» на своей арене
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«Локомотив» покажет возможный чемпионский матч с «Краснодаром» на своей арене 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский «Локомотив» проведет трансляцию гостевого поединка 28-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с «Краснодаром» на домашнем стадионе «РЖД Арена». Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы команды, для болельщиков будут приготовлены удобные лежаки, вкусные угощения и конкурсы, а на случай непогоды — бесплатные дождевики.
"Трансляцию с прямыми включениями с бровки поля и послематчевой пресс-конференцией мы покажем на большом экране на площади у «РЖД Арены». Приходите на стадион за час до начала игры — в 18:00", — говорится в сообщении.
Матч «Краснодара» и «Локомотива» пройдет в Краснодаре 30 апреля. Начало игры в 19:00 мск. В случае победы «железнодорожники» станут чемпионами России.
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