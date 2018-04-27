«Локомотив» покажет возможный чемпионский матч с «Краснодаром» на своей арене

Московский «Локомотив» проведет трансляцию гостевого поединка 28-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с «Краснодаром» на домашнем стадионе «РЖД Арена». Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы команды, для болельщиков будут приготовлены удобные лежаки, вкусные угощения и конкурсы, а на случай непогоды — бесплатные дождевики.

"Трансляцию с прямыми включениями с бровки поля и послематчевой пресс-конференцией мы покажем на большом экране на площади у «РЖД Арены». Приходите на стадион за час до начала игры — в 18:00", — говорится в сообщении.

Матч «Краснодара» и «Локомотива» пройдет в Краснодаре 30 апреля. Начало игры в 19:00 мск. В случае победы «железнодорожники» станут чемпионами России.