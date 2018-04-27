«Пиксель-шоу» и фейерверк: как будут развлекать болельщиков на тестовом матче на «Самара Арене»?

В субботу, 28 апреля, на «Самара Арене» болельщиков ждёт развлекательная программа. За два часа до матча зрителей начнут развлекать участники силового шоу «Русские витязи», ростовые фигуры и Волжский народный хор. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— Скучать перед матчем не придется, — заверяют организаторы шоу. — Фанаты смогут посоревноваться с самарскими футболистами в сдаче норм ГТО, нанести аквагрим, продемонстрировать класс в набивании мяча, сделать селфи на фоне нового стадиона в компании талисманов чемпионата мира по футболу волка Забиваки и самарского футбольного клуба Крыса Лютика.

Гостей на плащадках будут развлекать вокалисты молодежных групп «Карица», «Экватор», «Беллини», черлидеры и русский народный хор.

Болельщики также примут участие в «пиксель-шоу». На сиденьях разложат цветные листы, подняв которые трибуны образуют флаг России.

Новой традицией на космической «Самара Арене» станет акция «Пять секунд до матча». Обратный отсчёт до свистка судьи в унисон с трибунами проведут ведущие и почетные гости.

Суперболельщица Лиза Леванова объявит конкурс на лучший костюм

Позже в перерыве суперболельщица Самары Елизавета Леванова даст старт конкурсу на лучший костюм болельщика.

После окончания игры в небе над «Самара Ареной» прогремит праздничный салют.