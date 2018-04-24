Ещё
Кубок Just Dance World Cup 2018 уехал в Турцию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кубок Just Dance World Cup 2018 уехал в Турцию 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
В Париже прошёл суперфинал чемпионата Just Dance World Cup 2018. В нём приняли участие 18 лучших танцоров, которых несколько месяцев отбирали по результатам региональных состязаний в 18 странах мира. Россию на чемпионате представлял Александр Терехов, ставший победителем во время финала на Игромире в 2017 году.
А победителем чемпионата стал участник из Турции Умутджан Тютюнджу (Technoth). Он уже получал звание чемпиона мира в 2017 году. В финале он сумел обойти Джордана Бури (Jjtatooo75) из Франции, которого в этом году считали одним из фаворитов состязания. В решающем поединке Тютюнджу победил со счетом 3:2 по результатам пяти игр.
Суперфинал Just Dance World Cup 2018 транслировался в прямом эфире на каналах Ubisoft. Его запись можно посмотреть на видео.
Игромания.ру: последние новости
War Thunder начинает путь ко Дню победы Team Liquid и Natus Vincere примут участие в турнире Midas Mode по Dota 2 War Thunder и Overlord 2: сегодня на Игромании
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку150
В «Ахмате» увидели чемпиона Москвы10
Как выглядит гимнастка Солдатова, победившая всех4
Гинер рассказал о судьбе Игнашевича и Березуцких2
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение