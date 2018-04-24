Кубок Just Dance World Cup 2018 уехал в Турцию

В Париже прошёл суперфинал чемпионата Just Dance World Cup 2018. В нём приняли участие 18 лучших танцоров, которых несколько месяцев отбирали по результатам региональных состязаний в 18 странах мира. Россию на чемпионате представлял Александр Терехов , ставший победителем во время финала на Игромире в 2017 году.

А победителем чемпионата стал участник из Турции Умутджан Тютюнджу (Technoth). Он уже получал звание чемпиона мира в 2017 году. В финале он сумел обойти Джордана Бури (Jjtatooo75) из Франции, которого в этом году считали одним из фаворитов состязания. В решающем поединке Тютюнджу победил со счетом 3:2 по результатам пяти игр.

Суперфинал Just Dance World Cup 2018 транслировался в прямом эфире на каналах Ubisoft. Его запись можно посмотреть на видео.