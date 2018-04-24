Пять школьников представят Янтарный край на телевикторине «Умницы и умники»

Они стали лучшими на региональном этапе гуманитарной олимпиады «Умники и умницы Калининградской области». Телезапись финала конкурса прошла сегодня в главном павильоне ГТРК «Калининград».

В этом году по результатам творческого эссе и очного собеседования были отобраны 9 финалистов, а также 30 «теоретиков». Им предстояло ответить на вопросы по теме «Знаменитые россияне в истории региона». В результате трех игр были определены три суперфиналиста.