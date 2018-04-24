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Пять школьников представят Янтарный край на телевикторине «Умницы и умники»
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Пять школьников представят Янтарный край на телевикторине «Умницы и умники» 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Они стали лучшими на региональном этапе гуманитарной олимпиады «Умники и умницы Калининградской области». Телезапись финала конкурса прошла сегодня в главном павильоне ГТРК «Калининград».
В этом году по результатам творческого эссе и очного собеседования были отобраны 9 финалистов, а также 30 «теоретиков». Им предстояло ответить на вопросы по теме «Знаменитые россияне в истории региона». В результате трех игр были определены три суперфиналиста.
Победительницей стала ученица из ШИЛИ. В записи программы приняли участие губернатор Антон Алиханов и бессменный ведущий телевикторины Юрий Вяземский. По его решению, были отобраны ещё два участника для федеральной программы. Отмечу, что прошлогодний победитель калининградского этапа стал призером федеральной телевикторины «Умницы и умники».
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