В Петербурге пройдет VI юношеский турнир по дзюдо памяти тренера Анатолия Рахлина

Санкт-Петербург, 24 апреля 2018 г. 23 мая в Петербурге в шестой раз стартует Традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина . Мероприятие приурочено к 80-летию со дня рождения заслуженного тренера России.

Соревнования юных спортсменов 12-14 лет пройдут во Дворце спорта «Юбилейный». В числе участников — представители клубов дзюдо со всей России, команды из Азербайджана, Аргентины, Армении, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Латвии, Молдавии, Монголии, Польши, Сербии, Финляндии, Франции, Эстонии. Ожидается, что в турнире примут участие более 350 дзюдоистов. Медали будут разыграны в девяти весовых категориях у юношей и в семи — у девушек. Самая легкая категория — до 37 кг, а самая тяжелая — свыше 66 кг.

Начало турнира — в 10:00. Торжественная церемония открытия — в 16:00. Затем стартует финальный блок. Дата проведения турнира совпадает с днем рождения легендарного российского тренера — первого наставника Президента РФ Владимира Путина . В 2018 году Анатолию Рахлину исполнилось бы 80 лет. К этому событию в городе запланирован ряд мероприятий. 21 мая с 12:00 до 13:00 в региональном информационном центре ТАСС Северо-Запад состоится пресс-конференция, посвященная предстоящему турниру.

Турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина проводится в Санкт-Петербурге с 2013 года при поддержке Правительства города как особо значимое спортивное мероприятие. Организаторы — Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Клуб Дзюдо Турбостроитель», Фонд поддержки и развития дзюдо им. А. Рахлина при участии Федерации дзюдо Санкт-Петербурга.

Контакты:

Юлия Калякина, пресс-секретарь «Клуба Дзюдо Турбостроитель», Фонда поддержки и развития дзюдо им. А. Рахлина

Тел. : +7 (812) 576-99-32 www.turbojudo.spb.ru