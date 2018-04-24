Ещё
В Петербурге пройдет VI юношеский турнир по дзюдо памяти тренера Анатолия Рахлина
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге пройдет VI юношеский турнир по дзюдо памяти тренера Анатолия Рахлина 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Санкт-Петербург, 24 апреля 2018 г. 23 мая в Петербурге в шестой раз стартует Традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина. Мероприятие приурочено к 80-летию со дня рождения заслуженного тренера России.
Соревнования юных спортсменов 12-14 лет пройдут во Дворце спорта «Юбилейный». В числе участников — представители клубов дзюдо со всей России, команды из Азербайджана, Аргентины, Армении, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Латвии, Молдавии, Монголии, Польши, Сербии, Финляндии, Франции, Эстонии. Ожидается, что в турнире примут участие более 350 дзюдоистов. Медали будут разыграны в девяти весовых категориях у юношей и в семи — у девушек. Самая легкая категория — до 37 кг, а самая тяжелая — свыше 66 кг.
Начало турнира — в 10:00. Торжественная церемония открытия — в 16:00. Затем стартует финальный блок. Дата проведения турнира совпадает с днем рождения легендарного российского тренера — первого наставника Президента РФ Владимира Путина. В 2018 году Анатолию Рахлину исполнилось бы 80 лет. К этому событию в городе запланирован ряд мероприятий. 21 мая с 12:00 до 13:00 в региональном информационном центре ТАСС Северо-Запад состоится пресс-конференция, посвященная предстоящему турниру.
Турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина проводится в Санкт-Петербурге с 2013 года при поддержке Правительства города как особо значимое спортивное мероприятие. Организаторы — Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Клуб Дзюдо Турбостроитель», Фонд поддержки и развития дзюдо им. А. Рахлина при участии Федерации дзюдо Санкт-Петербурга.
Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером турнира.
Контакты:
Юлия Калякина, пресс-секретарь «Клуба Дзюдо Турбостроитель», Фонда поддержки и развития дзюдо им. А. Рахлина
Тел. : +7 (812) 576-99-32  www.turbojudo.spb.ru
ТАСС: последние новости
Эксперт: неудачи футболистов "Спартака" связаны с отсутствием фирменного командного духа Радикалы осквернили мемориальные доски городов-героев Великой Отечественной войны в Одессе Обвиняемый в РФ в шпионаже норвежец признал, что сотрудничал с разведкой своей страны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио14
Аршавин зажигает в Казахстане17
Липницкая удивила откровенным фото4
Здесь был Овечкин: «Вашингтон» все-таки спас плей-офф
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение