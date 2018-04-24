«Не хочу катиться вниз». Ямальский коммунист Валентин Цыганков решил покинуть партию

«Жаль, конечно, партия в него вкладывала, — прокомментировала ситуацию лидер регионального отделения КПРФ Елена Кукушкина . — Он все-таки депутат гордумы, у нас давно не было своих депутатов».

Валентин Цыганков активно работал с населением и показывал хорошие результаты на выборах. В 2015 году он противостоял фавориту гонки Павлу Крюкову (директор Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз) и занял третье место. Через год его победа на выборах 18 сентября в думу Ноябрьска оказалась главным достижением коммунистов на Ямале. Основной плюс Цыганкова, о котором говорят опрошенные партийцы, финансовая состоятельность и способность развивать деятельность партии в том числе за счет привлеченных средств. Цыганков — предприниматель, владелец региональный франшизы «Шинная сеть Мишлен», являлся одной из опор КПРФ на Ямале.

«В ноябрьском КПРФ я больше для себя перспектив не увидел, поэтому решил уйти. Свой максимум они уже выполнили. Хотел предложить новый формат политической деятельности нашей партии, но они его проигнорировали. Мне соответственно стало неинтересно. Мы же всегда ищем развития, а здесь получается уже только остается катиться вниз, а я не хочу этого», — рассказал «ФедералПресс» сам Цыганков.

Эксперты называют большим минусом для партии тот факт, что они не смогли удержать самого успешного коммуниста в округе. Отмечают, что Валентин Цыганков являлся, по сути, первым претендентом на пост главы регионального отделения партии в случае возможной смены руководителя окружкома КПРФ. Теперь этот путь закрыт. Эффективный оппозиционер почти наверняка пополнит ряды другого политического движения.

«К «Коммунистам России» я сто процентов присоединяться не буду. Никогда в жизни. Сложилось мнение, что там находятся обиженные коммунисты. Но я не считаю себя таковым. Никаких претензий к руководству КПРФ в Москве у меня нет. По планам на будущее есть наметки, но пока о них не скажу. Через неделю будет ясно. Больше склоняюсь к работе с молодежью», — заявил Валентин Цыганков.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», ямальское отделение КПРФ совершило множество ошибок, практически провалив президентскую предвыборную кампанию. Так, в Ноябрьске члены местного отделения партии КПРФ во главе с Андреем Шепелевым провели митинг, на котором выступили за отказ Ямала от статуса автономного округа в пользу Тюмени и повышение заработной платы местным депутатам. После критики инициатив жителями коммунисты попытались оправдаться, назвав предложения сомнительными, но, судя по реакции в интернете, ситуацию это не спасло. В середине февраля в Ноябрьск приезжал экономист Юрий Болдырев , который является доверенным лицом Павла Грудинина . По словам сторонников, встреча с местными жителями прошла неудачно, ее посетило слишком мало людей. Кроме того, отменилась поездка Болдырева в Салехард, так как окружное отделение КПРФ не смогло вовремя заказать билеты.