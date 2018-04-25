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Адвокат тренера Вильмотса прокомментировал обвинения в адрес футболиста Куртуа
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Адвокат тренера Вильмотса прокомментировал обвинения в адрес футболиста Куртуа 

RT на русском 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Адвокат бывшего главного тренера сборной Бельгии Марка Вильмотса Вальтер ван Стеенбрюгге выступил в защиту своего клиента по поводу ситуации с вратарём Тибо Куртуа.
«Вильмотс говорил, что это журналисты сообщили ему, что у них есть сведения и сливах информации от отца Тибо Куртуа. То, что Вильмотсу приписывают эти слова, неправильно и вредит моему клиенту. К тому же эти заявления породили множество негативных комментариев, в особенности, в социальных сетях, и от этого моему клиенту очень больно», — приводит слова Стеенбрюгге Voetbal International.
Он отметил, что если Куртуа и его отец хотят подать заявление в суд на клевету, то должны это делать на французских журналистов, обнародовавших сведения.
Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Бельгии по футболу обвинил Куртуа в продаже информации о составе команды до матчей.
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