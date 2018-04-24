Ещё
Первое знакомство Даниэля Абта с новым Audi e-tron FE05 состоялось
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первое знакомство Даниэля Абта с новым Audi e-tron FE05 состоялось 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Audi продолжает подготовку к новому сезону Формулы-Е в Испании.
Немецкий пилот Audi впервые вывел на полотно гоночного трека новый Audi e-tron FE05, который команды станут использовать в следующем сезоне Формулы-E. В ходе двухдневных тестов на Circuito de Calafat инженеры собрали важные данные, которые пригодятся для совершенствования дальнейшего полностью электрического гоночного автомобиля.
Рим, Калафат, Париж-для Даниэля Абта эти дни полностью посвящены формуле E. между раундами семь и восемь текущего сезона немец в течение двух дней на этой неделе впервые протестировал следующее поколение полностью электрического гоночного автомобиля. Его товарищ по команде, Лукас Ди Грасси, ранее проехал первые километры в Audi e-tron FE05 в конце марта.
"Я был очень взволнован своим первым тестом и приехал в Испанию с большими ожиданиями. Пилотирование — это огромное удовольствие, и данный автомобиль знаменует собой важный шаг вперёд во всех отношениях", — говорит Даниэль Абт, который в Мексике выиграл свою первую гонку Формулы-E, а в Риме занял четвертое место, претендуя на подиум.
Абт особенно шокирован внешностью автомобиля. Шокирован в хорошем смысле. «На гоночной трассе Audi e-tron FE05 выглядит ещё более эффектно, чем на фотографиях. Когда вы едете, вы чувствуете себя так, словно принимаете участие в научно-фантастическом фильме», — добавляет Даниэль.
Директор команды Аллан Макниш в восторге от положительных отзывов двух своих пилотов: «Это хороший знак, что Даниэль и Лукас мгновенно почувствовали себя комфортно в новом автомобиле. Много сил было вложено во весь проект — не только на трассе, но и дома, на базе. Несмотря на то, что у нас ещё впереди много работы, мы знаем, что движемся в правильном направлении».
Следующие тесты Audi e-tron FE05 запланированы на май, а текущий сезон продолжается. 28 апреля Даниэль Абт и Лукас ди Грасси будут участвовать в гонке на улицах Парижа.
Car.ru: последние новости
Тимур Богуславский — за рулём Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO Тимур Богуславский дебютировал в Lamborghini Super Trofeo Europe 2018 Haas VF-18: первый болид для нового сезона Формулы-1
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио14
Аршавин зажигает в Казахстане17
Липницкая удивила откровенным фото4
Здесь был Овечкин: «Вашингтон» все-таки спас плей-офф
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение