Первое знакомство Даниэля Абта с новым Audi e-tron FE05 состоялось

Audi продолжает подготовку к новому сезону Формулы-Е в Испании.

Немецкий пилот Audi впервые вывел на полотно гоночного трека новый Audi e-tron FE05, который команды станут использовать в следующем сезоне Формулы-E. В ходе двухдневных тестов на Circuito de Calafat инженеры собрали важные данные, которые пригодятся для совершенствования дальнейшего полностью электрического гоночного автомобиля.

Рим, Калафат, Париж-для Даниэля Абта эти дни полностью посвящены формуле E. между раундами семь и восемь текущего сезона немец в течение двух дней на этой неделе впервые протестировал следующее поколение полностью электрического гоночного автомобиля. Его товарищ по команде, Лукас Ди Грасси, ранее проехал первые километры в Audi e-tron FE05 в конце марта.

"Я был очень взволнован своим первым тестом и приехал в Испанию с большими ожиданиями. Пилотирование — это огромное удовольствие, и данный автомобиль знаменует собой важный шаг вперёд во всех отношениях", — говорит Даниэль Абт , который в Мексике выиграл свою первую гонку Формулы-E, а в Риме занял четвертое место, претендуя на подиум.

Абт особенно шокирован внешностью автомобиля. Шокирован в хорошем смысле. «На гоночной трассе Audi e-tron FE05 выглядит ещё более эффектно, чем на фотографиях. Когда вы едете, вы чувствуете себя так, словно принимаете участие в научно-фантастическом фильме», — добавляет Даниэль.

Директор команды Аллан Макниш в восторге от положительных отзывов двух своих пилотов: «Это хороший знак, что Даниэль и Лукас мгновенно почувствовали себя комфортно в новом автомобиле. Много сил было вложено во весь проект — не только на трассе, но и дома, на базе. Несмотря на то, что у нас ещё впереди много работы, мы знаем, что движемся в правильном направлении».

Следующие тесты Audi e-tron FE05 запланированы на май, а текущий сезон продолжается. 28 апреля Даниэль Абт и Лукас ди Грасси будут участвовать в гонке на улицах Парижа.