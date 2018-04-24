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Пенсионеры Ясенева заявляют: «Наше время только настало!»
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Пенсионеры Ясенева заявляют: «Наше время только настало!» 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Во дворце игровых видов спорта «Содружество» завершилось окружное первенство по шахматам в рамках спартакиады пенсионеров России. Активное участие в турнире и приняли жители Ясенева.
После окончания турнира участники живо обсуждали новости, касающиеся реализации в нашем округе программы активного долголетия. Мнения были разные, присутствовала и критика, но, в общем и целом горожане старшего возраста всячески приветствуют проект. При этом многие предлагают свои идеи, реализовав которые программа засияет свежими красками и откроется с неожиданных сторон.
Тамара Федоровна Кузьменко (Ясенево):
— На мой взгляд, программа, прежде всего, задумана для того, чтобы москвичи вели активный образ жизни. Я с молодости занималась гимнастикой, сейчас тоже стараюсь не терять форму. Очень мне неприятно слышать: «Ах, мое время ушло…» Нет — наше время только настало! И такая городская программа помогает людям найти себя и обрести друзей. Быть важным, нужным — для своих близких, для друзей, вот это — жизнь.
Геннадий МИХЕЕВ
Фото: daily.afisha.ru.
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