Московские волонтеры готовы оказать помощь в нестандартных ситуациях во время ЧМ-2018

МОСКВА, 24 апреля. / ТАСС /. Московские городские волонтеры готовы к оказанию помощи в нестандартных ситуациях во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам заявила директор Ресурсного центра «Мосволонтер» Ирина Швец

Во вторник в «Пожарно-спасательном центре» департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) города Москвы профессиональные спасатели научили тим-лидеров городских волонтеров ЧМ-2018 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях во время проведения массовых спортивных соревнований. Специалисты городского учреждения провели специальный тренинг. Городские волонтеры узнали, какие действия предпринять в случае агрессивного поведения толпы, а также как оказать дополнительную психологическую поддержку при возникновении нештатных ситуаций.

"Мы готовы на 99,9 процентов, — сказала Швец. — Я очень надеюсь, что этот бесценный вклад, который вносят в подготовку волонтеров наши партнеры из ГОЧСиПБ, окажется полезным на чемпионате мира. Конечно, очень хочется, чтобы эти знания не пригодились, но наши волонтеры должны быть готовы ко всему, если потребуется оказать первую помощь".

Такого же мнения придерживается и начальник управления пожарно-спасательных сил департамента ГОЧСиПБ Андрей Иванов . «Основным условием качественного проведения такого важного события является комфорт не только жителей Москвы, но и наших гостей, а основным критерием комфорта является уверенность в безопасности. Та численность волонтеров, которая привлекается на чемпионат мира, является тем звеном, которое своевременно может и уже знает, как предупредить возможное возникновение внештатной ситуации, а в случае ее проявления правильно действовать. Все это создает общую культуру безопасности наших граждан», — считает Иванов.

Он уверен, что навыки, полученные в ходе тренингов, помогут волонтерам в жизни и в любой профессии, а также лягут в основу волонтерского движения. «Год назад мы выработали методику подготовки городских волонтеров и в течение второй половины прошлого года провели подготовительные занятия с охватом городских волонтеров порядка шести тысяч. Вся подготовка, которая проводится в преддверии чемпионата мира и была проделана на Кубке конфедераций, ляжет в основу будущего развития волонтерского движения. Департамент ГОЧСиПБ совместно с комитетом общественных связей подписали соглашение о взаимодействии по этим направлениям и создали план реализации этих мероприятий на ближайшую перспективу», — рассказал Иванов.

Работа волонтеров на чемпионате мира

В Москве во время чемпионата мира будут работать более 5000 волонтеров. «Мы будем работать на всех транспортных узлах, встречать гостей в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, сопровождать болельщиков в городе, будем находиться у метро и информировать, как лучше пройти, на какую площадку можно попасть. Мы будем осуществлять и загрузку, и выгрузку стадионов, создавать атмосферу праздника. Но в фан-зоне волонтеры тоже будут помогать», — пояснила Швец.

"Уже полностью завершилось общее обучение. Сейчас начинается обучение на объектах, транспортных узлах и непосредственно в городе на туристических маршрутах. Осталось еще два выезда для тим-лидеров — это будут 500 волонтеров, которые будут осуществлять координацию волонтерских групп во время чемпионата", — заключила она.