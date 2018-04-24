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Карстен Кроон признался в употреблении допинга во время карьеры
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Карстен Кроон признался в употреблении допинга во время карьеры 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший голландский велогонщик Карстен Кроон признался, что использовал допинг в течение некоторого периода своей карьеры. Спортсмен высказал сожаление по этому поводу и добавил, что может рассказать свою историю полностью, если в этом есть необходимость.
— Это правда. Я использовал допинг в течение короткого периода в своей карьере, — цитирует AD Кроона. — Сожалею об этом и несу ответственность. Я был профессиональным гонщиком в очень сложное время. Очень здорово, что спорт сильно изменился с тех пор. Я стал профессиональным велогонщиком после дела «Фестины» (когда у целой команды французских велогонщиков нашли ряд запрещенных препаратов. — Прим. «СЭ»), я видел тестирование на эритропоэтин, правило о местонахождении и кровяной паспорт. Я искренне убежден, что сейчас спорт стал более чистым, чем когда-либо раньше. Если это необходимо, я готов рассказать свою историю подробно после завершения сезона.
Поводом для признания Кроона стала статья журналиста Тийса Зонневельда, которому велосипедист рассказал о нарушении правил во время личного разговора. Однако журналист упомянул признание Кроона в статье, добавив, что велосипедист отказался рассказать об этом публично. В материале также было указано, что Кроон применял допинг перед «Джиро д'Италия», и у него были аномальные показатели биопаспорта, хотя там не упоминался год взятия проб.
42-летний голландец выступал в официальных соревнованиях с 1998 по 2014 год за команды Rabobank, CSC, BMC, Saxo Bank и Tinkoff. На его счету также победа на этапе «Тур де Франс» в 2002 году.
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