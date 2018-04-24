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Агент: «Овечкина хотят видеть лицом кампаний. Putin team никак этому не мешает»
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Агент: «Овечкина хотят видеть лицом кампаний. Putin team никак этому не мешает» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Маркетинговый агент капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Дэвид Абрутин сказал, что ситуация с недопуском хоккеистов, выступающих в НХЛ, на Олимпиаду-2018, не повлияла на образ форварда в США. По словам специалиста, политическая напряженность между Россией и Америкой также не сказалась на отношении людей к его клиенту.
— Имидж Алекса стабилен, эта ситуация (с недопуском игроков из НХЛ на Олимпиаду-2018. — Прим. «СЭ») на маркетинге никак не сказалась, — цитирует Adindex.ru Абрутина. — Овечкин всегда говорит правду, а его сильное желание выступать за родную страну, которое он пытался реализовать, только подчеркивает сильные качества личности. Все знают, что Алекс — патриот, это у него в ДНК. Возможно, передалось от мамы — двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Татьяны Овечкиной. Всем известно, что Алекс никогда не упускает возможности выступить за сборную России.
Позиция Овечкина была жесткой и неизменной: он считал, что все сильнейшие должны ехать в Корею. Он сдался только тогда, когда стало окончательно понятно: сборным запрещено даже приглашать игроков из НХЛ. Так что для личного бренда это была положительная история: человек до последнего отстаивал свои взгляды. Я точно знаю, что Овечкин очень хотел бы выступить на следующей Олимпиаде, в Пекине-2022.
— Политическое напряжение между Россией и США мешает вашей работе?
— Мы стараемся не трогать геополитику, не наша тема. Овечкина по-прежнему любят и в России, и в Вашингтоне, в США.
— Но сам Александр — по сути, именно в Вашингтоне — создал Putin team накануне выборов Президента России. Разве это не противоречит вашей позиции не трогать политику?
— Здесь дело в другом: все прекрасно знают, что Алекс предан своей родной стране и что именно он может помочь определенным брендам захватить новые рынки или укрепить свои позиции. Поэтому, несмотря на политические моменты, Овечкина хотят видеть лицом кампаний. Политика, поддержка Путина и Putin team никак этому не мешают и никак с этим не пересекаются.
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