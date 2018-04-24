В Измайлове состоялся конкурс «Мои соседи»

В конкурсе приняли участие общественные советники, представители молодежной палаты и общественных организаций.

В Центре культуры и спорта «Измайлово» во вторник, 17 апреля, состоялся конкурс «Мои соседи» с целью создания фонда наиболее заслуженных и почетных жителей района Измайлово: учителей, врачей, ветеранов, музыкантов, спортсменов и общественных деятелей.

Второе место заняла общественный советник Анна Сагеева. Она рассказала об олимпийской чемпионке Сиднея 2000 года по синхронному плаванию в групповых упражнениях Ирину Першину . Третье место заняла председатель первичного отделения Совета ветеранов Нина Берека, представившая четырех членов своей первичной организации, ветеранов труда.

Стоит отметить, что проект «Мои соседи» продолжает свою работу и приглашает к участию всех заинтересованных жителей Измайлово.