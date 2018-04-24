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В Измайлове состоялся конкурс «Мои соседи»
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В Измайлове состоялся конкурс «Мои соседи» 

Управа района Измайлово города Москвы 48 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В конкурсе приняли участие общественные советники, представители молодежной палаты и общественных организаций.
В Центре культуры и спорта «Измайлово» во вторник, 17 апреля, состоялся конкурс «Мои соседи» с целью создания фонда наиболее заслуженных и почетных жителей района Измайлово: учителей, врачей, ветеранов, музыкантов, спортсменов и общественных деятелей.
Первое место было присуждено председателю молодежной палаты района Измайлово Михаилу Ермакову. Он подготовил презентацию четырех человек, в которую вошли: предыдущие директор школы №444 Инна Крючкова и учитель информатики Елена Давыдова, бывший директор школы №723 Надежда Каменева и актер Александр Стефанцов.
Второе место заняла общественный советник Анна Сагеева. Она рассказала об олимпийской чемпионке Сиднея 2000 года по синхронному плаванию в групповых упражнениях Ирину Першину. Третье место заняла председатель первичного отделения Совета ветеранов Нина Берека, представившая четырех членов своей первичной организации, ветеранов труда.
Стоит отметить, что проект «Мои соседи» продолжает свою работу и приглашает к участию всех заинтересованных жителей Измайлово.
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