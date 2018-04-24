На Подольской откроется интеллектуальная игротека

В среду, 25 апреля, в рамках реализации проекта «Приходи играть к нам в клуб» в районе Марьино на базе детского клуба «Подросток» состоится игротека.

— Дети разного возраста приглашаются на товарищеский турнир по шашкам, — рассказала руководитель клуба «Подросток» Людмила Стегалина

Турнир стартует в 15.00. Участие бесплатное, вход свободный для всех желающих без предварительной регистрации. Напомним, клуб «Подросток» находится по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1, станция метро «Марьино». (то)