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На Подольской откроется интеллектуальная игротека
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На Подольской откроется интеллектуальная игротека 

Управа района Марьино 44 минуты назад
Фото: Марьинский вестник
В среду, 25 апреля, в рамках реализации проекта «Приходи играть к нам в клуб» в районе Марьино на базе детского клуба «Подросток» состоится игротека.
— Дети разного возраста приглашаются на товарищеский турнир по шашкам, — рассказала руководитель клуба «Подросток» Людмила Стегалина.
Турнир стартует в 15.00. Участие бесплатное, вход свободный для всех желающих без предварительной регистрации. Напомним, клуб «Подросток» находится по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1, станция метро «Марьино». (то)
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