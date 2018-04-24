Андрей Кожемякин: Вот мне 42 года, а я расту и пытаюсь чего-то достичь

Чемпион Европы и мира, член паралимпийской сборной команды страны по пулевой стрельбе и победитель Всероссийских открытых соревнований, входящих в программу XV Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, готовится к Чемпионату мира, чтобы попасть на Паралимпийские игры в Токио, и совмещает это с работой в МЧС . Расскажите о предстоящих соревнованиях.

Сейчас я собираюсь на сбор в Германию, чтобы подготовиться к Чемпионату мира. Эти соревнования будут отборочными на предстоящие Паралимпийские игры в Токио. Но пока у нашей команды нет допуска к ним. Несмотря на это, мы продолжаем вести подготовку, а там как Бог даст: пустят — значит направим все силы на Чемпионат мира, если нет — на Чемпионат России. Эти соревнования важны тем, что победа в них даст «путевку» на Чемпионат мира. Поэтому постараемся занять первое место, чтобы попасть в основной состав сборной страны.

Как в вашей жизни появилась стрельба?

Неожиданно. Я даже никогда не думал, что буду заниматься таким статичным, уравновешенным видом спорта. Ведь он не подходил моему характеру — в прошлом я был легкоатлетом, а это всегда скорость, взрыв, драйв. А сейчас все наоборот. Мне пришлось все в себе изменить, чтобы заняться стрельбой. Но тем интереснее, потому что у меня началась новая жизнь, и нужно было под нее подстроиться. Так в 30 лет я нашел этот вид спорта, точнее он меня — меня пригласили тренеры. Я начал изучать литературу, анализировать опыт ведущих мировых стрелков и полюбил стрельбу. Ее плюс в том, что она доступна для паралимпийцев и мало чем отличается от стрельбы здоровых спортсменов. Кстати, на соревнованиях я могу конкурировать со здоровыми олимпийцами.

Для вас спорт — это методичные тренировки или что-то большее?

Это целая философия, потому что стрельбу можно сравнить с жизнью. Когда ты видишь девятку или восьмерку, ты можешь подумать, подготовиться и попасть в центр. Так же и в жизни: не нужно сгоряча принимать решения, ведь только так можно многого добиться. Именно стрельба помогла мне это понять.

Расскажите о Центре адаптивного спорта, в котором вы занимаетесь.

Сначала мы, паралимпийцы, занимались в обычных группах со здоровыми спортсменами. Там не было ни приспособлений для нас, ни специалистов, которые бы знали, как с нами работать. Мы мечтали, чтобы появилось место, где у нас был бы свой тир с пандусами, подъемниками и тренерами. И наша мечта сбылась — открылся Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области. Хочу поблагодарить за это губернатора Белгородской области Евгения Савченко и президента Белгородской федерации адаптивного спорта Сергея Фуглаева. Там есть пулевая стрельба для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и слуха, легкая атлетика, футбол, баскетбол, плавание и настольный теннис. Спортсмены, которые там занимаются, выезжают на крупные всероссийские соревнования, и некоторые из них показывают там довольно приличные результаты.

В 2005 году, когда я пришел в пулевую стрельбу, в Белгороде не было ни одного паралимпийца и сурдолимпийца, а сейчас такой масштаб и такая конкуренция для меня! Но именно в ней я расту. Вот мне 42 года, а я расту и пытаюсь чего-то достичь. Я увеличиваю нагрузку, слежу за режимом питания. К примеру, в прошлом году я весил 100 килограммов, я понимал, что это мешает мне стрелять, влияет на работу сердца, и пересмотрел свои взгляды на питание и тренировки. Сейчас я занимаюсь 40 часов в неделю: тренажерный зал, тир и плавание. И это дает свои плоды: я побеждаю в соревнованиях, и мной гордятся мои тренеры и мои девчонки (жена и дочери Андрея — Прим. ред.). Как вы совмещаете спорт с работой?

Когда был тяжелый момент в моей жизни и меня все поддерживали, я хотел ответить тем же. Так я стал диспетчером главного управления регионального МЧС России. Работа очень ответственная: я принимаю звонки о пожаре, о ДТП и т.д. и отправляю подразделения на ликвидацию огня и стихийных бедствий. Я благодарен судьбе за то, что она дала мне возможность участвовать в спасении жизни людей.

Бывают ли у вас минуты отчаяния?

В моей борьбе за жизнь, я считаю, победил не я, а моя мама. Она меня буквально вытащила с того света. Вот тогда было отчаяние, а сейчас я такого слова не знаю. Правда, бывают моменты самоанализа, когда я думаю, а правильно ли я все делаю. И если бы не поддержка жены Ольги, я бы много дров наломал: иногда я даже спорт бросал, но тут же получал пинка и шел на тренировку. Вообще, очень многие люди верили в то, что у меня все будет хорошо, и я не вправе их подводить, отчаиваться и сдаваться. Я знаю, что справлюсь с болью, а вот на них она может отразиться. А как мужчина я не могу поступать так, чтобы другим, особенно женщинам, было больно.

Задумываетесь ли вы о том, для чего вам была дана травма?

Когда я целый год был прикован к кровати, я понимал, что бездействую. И потом до меня дошло, что Всевышний дает мне шанс что-то изменить в своей жизни. Именно это и стало толчком для глобальных перемен: это и спорт, и работа в МЧС, и общественная деятельность. А два с половиной года назад я поступил в магистратуру БелГУ, на отделение спортфака по адаптивному спорту, и теперь я специалист по работе со спортивными инвалидами. В Центре адаптивного спорта я тренирую ребят-колясочников, и мне легко это делать, потому что я сам через это прошел.

Текст: Юлия Граблюк. Фото: Виталий Шишов.