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Пресс-конференции с «Самара Арены» планируют переводить на 8 языков
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Пресс-конференции с «Самара Арены» планируют переводить на 8 языков 

63.ru 42 минуты назад
Фото: 63.ru
Мероприятия FIFA с «Самара Арены» будут переводить на иностранные и русский языки в московском центре удаленного перевода (ЦУП). Сейчас организаторы мирового первенства ищут компанию, которая обеспечит бесперебойную связь в Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Сочи со столицей. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.
— За день до игры и через 20 минут после финального свистка на стадионах будут проходить пресс-конференции команд, — говорится в документах закупки. — Весь аудио— и видеопоток со стадионов поступает в международный вещательный центр, расположенный в Москве. Здесь будет работать 36 кабин переводчиков. ЦУП сможет обслуживать до 4 мероприятий одновременно. Каждую пресс-конференцию переведут на 8 языков: пять базовых (английский, немецкий, испанский, французский и русский), родные языки команд и тренеров.
Схема работы центров удаленного перевода
Команда переводчиков будет заниматься пресс-конференциями с «Самара Арены» в течение месяца: с 7 июня по 7 июля. На создание единой сети планируют потратить 37528959 рублей.
На «Самара Арене» пройдут четыре матча группового этапа мирового первенства: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Россия — Уругвай (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня). Также стадион примет матчи плей-офф. 1/8 финала пройдет 2 июля, а четвертьфинальная встреча — 7 июля.
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