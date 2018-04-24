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Медведь погнался за беззаботной сноубордисткой и распугал всех вокруг
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Медведь погнался за беззаботной сноубордисткой и распугал всех вокруг 

Don't Panic 41 минуту назад
Фото: Don't Panic
Рассеянная сноубордистка почти попала в лапы дикого медведя, притом сама даже не заметила опасности. Девушка решила снять видео спуска с горы. Включила камеру, надела наушники и двинулась вниз. Она не замечала ничего, кроме снега. Только дома, пересматривая видео, сноубордистка поняла: за ней по склону гнался огромный медведь. Келли Мерфи сама выложила видео на YouTube. Некоторые усомнились в его реальности, но девушка утверждает — запись настоящая и сделана на GoPro во время спуска.
ОМГ! Я просматривала свои видео со сноубординга и нашла, как меня преследует медведь! Меня чуть не съели! Это в парке «Хакуба 47» в Японии, вчера снимала. Народ, осторожнее! — Келли Мерфи
Вообще-то, совсем рядом с парком «Хакуба» и в самом деле живут гималайские медведи. Они действительно могут напасть на человека — такие случаи уже бывали.
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