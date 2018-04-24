Выборы по Райкину: один пишем, сколько на ум пошло?

Муниципальный барьер отфильтрует

На выборах губернатора в 2014 году единоросс Владимир Городецкий набрал по области 64% голосов, депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев — 18,8%, а зампредседателя заксобрания, лидер местных «эсеров» Анатолий Кубанов — 13,5%. Казалось бы, с такими показателями можно спокойно готовиться к осенней кампании, но не все так просто: выборы 2014 года вряд ли можно считать показательными, ведь в них не участвовали коммунисты. Если бы КПРФ выставила своего кандидата (при этом не важно, какая у него фамилия), то результаты ЛДПР и СР были бы в 2-3 раза меньше.

ЛДПР всегда декларирует один принцип: ни с кем не блокироваться и выдвигать только своих кандидатов. СР тоже важно выставить своего кандидата, поскольку хвастать партии в последнее время нечем. Ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Иван Стариков , который имеет большой опыт участия в выборах главы региона как раз в качестве кандидата, не смог четыре года назад составить конкуренцию Владимиру Городецкому, поскольку не преодолел как раз муниципальный барьер. Но за процессом он следит: «Результативность ЛДПР и СР на выборах 2014 года не имеет никакого значения. Сейчас ситуация кардинально поменялась, поскольку эти две партии в значительной степени себя обнулили: „Справедливая Россия“ — неучастием в президентской кампании, а ЛДПР — сильной политической амортизацией Владимира Вольфовича Жириновского , поскольку это — партия одного человека».

И в СР, и в ЛДПР тему не комментируют, ссылаясь на то, что состоятся региональные конференции, на которых и будут расставлены все точки над i. Многие эксперты полагают, что эти точки им поможет расставить «Единая Россия», которая вполне может поделиться депутатами, чтобы две эти парламентские партии смогли выдвинуть своих кандидатов на выборы. Если они не будут представлены, то не исключено, что протестный электорат сосредоточится исключительно на фигуре «красного мэра», что для врио, впервые оказавшегося в Новосибирской области только прошлой осенью, вряд ли можно назвать подарком судьбы.

Определятся в мае Политологи подчеркивают, что преодолеть муниципальный барьер под силу только большим партиям, что бы ни говорили на этот счет представители довольно многочисленного отряда российских политических партий, которые не в силах преодолеть барьер на пути к вожделенным мандатам. Больше всех в регионе из них в последнее время получала голосов партия «Родина», но принципиально это ничего не меняет: самостоятельно преодолеть барьер она не сможет ни при каком раскладе. Лидер регионального отделения партии, депутат новосибирского горсовета Вячеслав Илюхин сообщил, что свою позицию «Родина» определит до конца мая. Заместитель председателя новосибирской организации партии «Яблоко» Дмитрий Холявченко так оценил ситуацию: «Своего кандидата не будет в виду муниципального фильтра, и поэтому официальная позиция будет, но позднее. Думаю, что ближе к концу мая. Пока рано».

Лидер новосибирской структуры Алексея Навального Андрей Гладченко сформулировал свою позицию следующим образом: «Позиция есть, но она пока довольно громоздко выглядит. Мы категорически не готовы голосовать за Локтя и очень скептически относимся к кандидатуре Травникова. Это если предельно коротко».

Аналитик Сергей Дьячков полагает, что кандидаты в губернаторы так или иначе должны и будут искать поддержки от других политических сил Новосибирской области. Поэтому «позиция иных участников новосибирской политики весьма важна, причем не только (и, возможно, не столько) партий, но и общественных движений и организаций».

Независимых никто не ждет?

Современная новосибирская электоральная история знает немало случаев, когда появлялись личности, не связанные с партийными структурами, но способные если не победить, то серьезно повлиять на ситуацию на выборах разного уровня. Понятно, что в последние годы таких примеров становилось все меньше, но, как считает Владимир Леонтьев, «появление независимого кандидата не есть нечто экстраординарное: в любой игре это допустимо». Он уверен: «Как правило, такие люди есть, но другой вопрос — нужно ли этому человеку сейчас принимать такое решение, которое обязательно повлечет определенные последствия. Теоретически такой кандидат может появиться и у нас в регионе. Не думаю, что это может произойти без согласования с Москвой». Не исключает появления независимого кандидата и Иван Стариков, который полагает, что в таком случае «ситуация может резко измениться».

Однако, Сергей Дьячков, принимавший самое активное участие в борьбе с повышением коммунальных тарифов, которая завершилась отставкой прежнего губернатора, настроен пессимистично: «Думаю, что из сильных независимых политических игроков не примет участия никто. Именно для этого губернаторский фильтр был введен, и именно поэтому его надо отменять». С ним согласен и лидер «Гражданского патруля» Ростислав Антонов, который заметил, что «на сегодняшний момент я не знаком с таким общественником, кому эта задача по силам».

В любом случае, в мае ситуация вокруг губернаторских выборов еще более прояснится, что не отменяет того обстоятельства, что возможное число потенциальных соискателей губернаторского кресла тоже станет частью политической борьбы. Эксперты полагают, что их точно не будет много.

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