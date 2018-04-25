В чьих воротах шайба? Какие спортивные проекты работают в крае?

Жители региона готовятся к марафонам, всё чаще участвуют в турнирах в командных видах спорта, покупают абонементы в спортзал.

Что во главе угла?

Тему развития спорта регулярно обсуждают краевые власти. Особое внимание уделяют детскому спорту. Главный посыл — сделать его доступным для всех возрастов и социальных групп. В январе на комитете по социальной политике Законодательного собрания Прикамья депутаты обсудили проект «Мы выбираем спорт», который поможет приобщить жителей к физкультуре.

Ещё одна полезная программа — «Школьный спортивный клуб». Её суть в том, чтобы в образовательных учреждениях края работали спортивные клубы, в которых ребята могли бы заниматься минимум шесть часов в неделю. Планируется, что между этими секциями будут проходить соревнования разных уровней — от местного до краевого.

Один из моментов, на котором в крае делают особый акцент, — шаговая доступность. Спортом люди должны заниматься в удобное для них время. Тут в помощь жителям проект «Тренер нашего двора». В чём его суть? Регулярно проводить на площадке у дома занятия с компетентным преподавателем физкультуры, организовывать соревнования, турниры. Это ли не радость для детворы?

В мире современных информационных технологий и гаджетов все привыкли находить полезную информацию в несколько кликов. Чтобы жители Прикамья знали обо всех событиях в спортивной жизни региона, в крае запустили проект «Умный спорт». На электронном ресурсе есть информация о главных состязаниях. Изюминка платформы в том, что пользователи могут бросить друг другу спортивный вызов или организовать собственный небольшой турнир. Здесь также можно найти все доступные площадки для занятий различными видами спорта.

Кто на лёд?

Депутат Законодательного собрания Алексей Антипов считает развитие спорта важным направлением своей парламентской деятельности. Для его поддержки он по своей инициативе организовал турнир по хоккею с шайбой между предприятиями края — Кубок заводов. Участником мог стать любой желающий, вне зависимости от возраста и спортивных успехов. В итоге в составы команд вошли люди от 18 до 57 лет. Среди них — рабочие и представители инженерно-технических профессий.

«Работников предприятий хоккейный турнир мотивирует развивать не только спортивные, но личностные и профессиональные качества. Он также привлекает людей к полезному досугу, который они могут с удовольствием совмещать с работой, — рассказал Алексей Антипов. — Не секрет, что я сам люблю играть в хоккей. Хоккей довольно затратная игра, поэтому у предприятий нет денег для поддержки нескольких команд для внутренних соревнований. Кубок заводов дал сотрудникам прекрасную возможность играть между собой и показывать своё мастерство».

К турниру присоединились сборные четырёх крупных предприятий края: команды Мотовилихинских заводов , «Редуктора-ПМ», Краснокамского ремонтно-механического завода (КРМЗ) и « РЖД — Пермского отделения». Игры прошли в краснокамском спортивном комплексе «Ледовый». Поддержать команды и посмотреть на их игру пришли семьи и коллеги хоккеистов. В итоге в честной спортивной схватке победила команда КРМЗ, ставшая первым чемпионом Кубка заводов.

Чего ждать?

Алексей Антипов уверен: турнир стал хорошей проверкой жизнеспособности идеи проведения хоккейных соревнований между предприятиями края. Спортивная «проба пера» прошла успешно. Подтверждение тому — многочисленные позитивные отзывы о прошедшем событии.

«От проведения Кубка впечатления только положительные. Было сложно, чувствовалась борьба, особенно против опытных команд, — поделился впечатлениями капитан команды КРМЗ Радим Косатухин. — Подобные турниры между предприятиями очень нужны, они будут полезны также для бизнеса. Хоккей поможет сплотить рабочий коллектив, а также сблизит сотрудников разных предприятий. В игре проявляются качества характера человека, что очень сближает участников».

«Турнир получился очень интересный — новые команды, новый формат. Атмосфера боевая, игры были принципиальные, но проходили без грубости. Идею проведения Кубка заводов считаю очень удачной. Обязательно буду участвовать в следующих состязаниях — надеюсь, они станут традиционными и помогут в развитии спорта в крае», — рассказал капитан команды «РЖД — Пермское отделение» Николай Шевнин.

«Хоккейный турнир стал своего рода экспериментом, результаты которого подарили командам множество эмоций и ярких впечатлений. А какой был азарт! Конечно, несколько огорчительно занять второе место, но это спорт! К следующему Кубку мы будем во всей боевой готовности», — рассказал альтернативный капитан команды Мотовилихинских заводов Дмитрий Худеньких.

После удачного проведения турнира депутат Алексей Антипов встретился с министром физической культуры и спорта Пермского края Олегом Глызиным , чтобы обсудить перспективы развития Кубка заводов. Планируется, что в следующем году спортивное мероприятие выйдет на региональный уровень, а к состязаниям удастся привлечь больше команд предприятий со всего Прикамья.

Кстати

К 2020 году с помощью проекта «Мы выбираем спорт» планируется увеличить до 40% число жителей Прикамья, занимающихся физической культурой и спортом.