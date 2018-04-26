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Турция представила УЕФА заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года
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Турция представила УЕФА заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
ТАСС, 26 апреля. Турецкая футбольная федерация представила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
"Мы рады представить генеральному секретарю УЕФА заявку Турции на проведение чемпионата Европы — 2024, — сказал президент Турецкой футбольной федерации Йылдырым Демиререн. — Я также рад сообщить, что федерация подготовила лучшую заявку за всю историю при беспрецедентной государственной поддержке. Все гарантии предоставляются без каких-либо оговорок, включая некоторые дополнительные и инновационные гарантии, которые обеспечат финансовый успех турнира, что принесет пользу всем входящим в УЕФА ассоциациям".
Другим претендентом на проведение чемпионата Европы 2024 года является Германия. Чемпионат Европы проходил в Германии один раз — в 1988 году, в 1974 и 2006 годах в стране были проведены чемпионаты мира. Турция никогда не принимала крупные футбольные турниры с участием национальных сборных, но претендовала на проведение чемпионата Европы 2016 года, который в итоге прошел во Франции.
Исполнительный комитет УЕФА примет решение относительно страны-хозяйки чемпионаты Европы 2024 года в сентябре 2018 года. Для проведения финального турнира необходимо иметь девять или десять стадионов, соответствующих всем требованиям. Два или три из них должны вмещать не менее 50 тыс. человек (желательно, чтобы по меньшей мере один из них вмещал 60 тыс.), три стадиона — не менее 40 тыс., а еще на четырех аренах должно помещаться по меньшей мере 30 тыс. зрителей.
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