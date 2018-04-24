В России впервые пройдет мировая серия WSOP Circuit с гарантией 252 млн рублей

Серия станет крупнейшей в истории и по своим масштабам превзойдет все ранее проведенные фестивали покера в России. Серия пройдет с 18 по 30 мая в «Казино Сочи».

Открывает серию WSOP-C Russia турнир Colossus с бай-ином 16,5 тыс. рублей. Бай-ин на главное событие составит 66 тыс. рублей, а гарантированный призовой фонд — 120 млн рублей. После регистрации участник получает 50 тыс. фишек, игра будет идти 15 уровней по 40 минут. Со второго дня структура станет более плавной, а рост блайндов будет проходить каждый час. Первый день главного турнира пройдет 22 мая.

Турнир Colossus будет выгодно отличаться от аналогичного в Лас-Вегасе: более демократичный бай-ин — 16,5 тыс. рублей и отличная гарантия — 60 млн рублей. Игроков с глубоким банкроллом заинтересуют турниры хайроллеров и суперхайроллеров с бай-инами 132 тыс. рублей и 318 тыс. рублей соответственно.

Также запланированы многодневные турниры по холдему: Monster Stack с бай-ином 33 тыс. рублей и Closer с бай-ином 16,5 тыс. рублей. Гарантированный призовой фонд каждого из четырёх перечисленных составит 15 млн рублей. А если участникам наскучит играть с двумя картами, то в заключительный день гостей порадует турнир по пот-лимитной омахе.

«Наконец-то произошло это чудо — в Россию приезжает международная покерная серия WSOP, которую весь мир знает по Лас-Вегасу, рекордным призовым фондам в 100 миллионов долларов и тысячам участников. Это прорыв, новый виток в развитии покера России и всего мирового покерного сообщества, который все так долго ждали. С «Казино Сочи» эту мечту мы воплотили в жизнь.

В преддверии фестиваля мы ведем глобальную рекламу в мире и ожидаем много иностранных гостей. Приятно, что они впервые увидят Россию с такой стороны: уютный современный город-курорт «Горки Город», роскошное казино, отель мирового уровня, высокая кухня от бренд-шефа казино Ильи Захарова , безукоризненная организация турнира. Мы очень гордимся тем, что вносим ощутимый вклад в развитие туризма России благодаря нашим покерным событиям», — рассказал Артур Восканян , менеджер покерных проектов «Казино Сочи».

«Казино Сочи» уже успело стать главной площадкой для проведения живых турниров по покеру международного масштаба на территории России. WSOP-C Russia станет первым фестивалем в рамках нового соглашения partypoker LIVE и «Казино Сочи», которое рассчитано на 4 года.