Ещё
В России впервые пройдет мировая серия WSOP Circuit с гарантией 252 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России впервые пройдет мировая серия WSOP Circuit с гарантией 252 млн рублей 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Серия станет крупнейшей в истории и по своим масштабам превзойдет все ранее проведенные фестивали покера в России. Серия пройдет с 18 по 30 мая в «Казино Сочи».
Открывает серию WSOP-C Russia турнир Colossus с бай-ином 16,5 тыс. рублей. Бай-ин на главное событие составит 66 тыс. рублей, а гарантированный призовой фонд — 120 млн рублей. После регистрации участник получает 50 тыс. фишек, игра будет идти 15 уровней по 40 минут. Со второго дня структура станет более плавной, а рост блайндов будет проходить каждый час. Первый день главного турнира пройдет 22 мая.
Турнир Colossus будет выгодно отличаться от аналогичного в Лас-Вегасе: более демократичный бай-ин — 16,5 тыс. рублей и отличная гарантия — 60 млн рублей. Игроков с глубоким банкроллом заинтересуют турниры хайроллеров и суперхайроллеров с бай-инами 132 тыс. рублей и 318 тыс. рублей соответственно.
Также запланированы многодневные турниры по холдему: Monster Stack с бай-ином 33 тыс. рублей и Closer с бай-ином 16,5 тыс. рублей. Гарантированный призовой фонд каждого из четырёх перечисленных составит 15 млн рублей. А если участникам наскучит играть с двумя картами, то в заключительный день гостей порадует турнир по пот-лимитной омахе.
«Наконец-то произошло это чудо — в Россию приезжает международная покерная серия WSOP, которую весь мир знает по Лас-Вегасу, рекордным призовым фондам в 100 миллионов долларов и тысячам участников. Это прорыв, новый виток в развитии покера России и всего мирового покерного сообщества, который все так долго ждали. С «Казино Сочи» эту мечту мы воплотили в жизнь.
В преддверии фестиваля мы ведем глобальную рекламу в мире и ожидаем много иностранных гостей. Приятно, что они впервые увидят Россию с такой стороны: уютный современный город-курорт «Горки Город», роскошное казино, отель мирового уровня, высокая кухня от бренд-шефа казино Ильи Захарова, безукоризненная организация турнира. Мы очень гордимся тем, что вносим ощутимый вклад в развитие туризма России благодаря нашим покерным событиям», — рассказал Артур Восканян, менеджер покерных проектов «Казино Сочи».
«Казино Сочи» уже успело стать главной площадкой для проведения живых турниров по покеру международного масштаба на территории России. WSOP-C Russia станет первым фестивалем в рамках нового соглашения partypoker LIVE и «Казино Сочи», которое рассчитано на 4 года.
SPORT24.ru: последние новости
Федор Емельяненко примет участие в мастер-классе в Японии Риисе: "Атмосфера на матчах "Ливерпуля" и "Ромы" будет лучшей в Европе" France Football извинился перед Иньестой за то, что не вручил «Золотой мяч»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оскорбивший чеченцев Уткин решил извиниться19
Левченко рассказала об идеальном размере груди18
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Липницкая удивила откровенным фото5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение