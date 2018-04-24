На Ставрополье стартовала молодежная «Экспедиция Памяти» ОНФ

ПЯТИГОРСК, 24 апреля. / ТАСС /. Участники команды «Молодежка ОНФ» Ставропольского края в ходе «Экспедиции Памяти» к Дню Победы проедут по местам боев и снимут видеоролики для соцсетей, посвященные подвигам защитников Ставрополья, сообщает во вторник региональный исполком Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Запланирована серия тематических выездов совместно с экспертами краеведческого музея по исторически значимым для края местам, ребята уже побывали в селе Величаевском, где встретились с родственниками участников подполья и местной молодежью", — сообщает исполком ОНФ.

После каждого выезда ребята снимают видеоролики и выкладывают их в соцсети «Вконтакте». «Мы хотим узнать сами и рассказать сверстникам о героях Ставрополья, о местах, где прошли бои, о малоизвестных памятниках, посвященных Великой Отечественной войны. Мы приглашаем всех присоединиться к нашей экспедиции», — рассказала участница команды Анастасия Улесова, слова которой приведены в сообщении.

В селе Величаевском, где в 1942 году активно действовало подполье. Участники экспедиции узнали, как отряд из 16 молодых подпольщиков распространял здесь антифашистские листовки, минировал дороги, помогал партизанам. В рядах помощников молодогвардейцев была даже 6-летняя девочка, которая прятала листовки на дне плетеной корзины под игрушками.

Молодые подпольщики были схвачены по доносу предателя и после истязаний расстреляны в январе 1943 года, сразу после отступления немцев их перезахоронили на центральной площади села. 25 сентября 1963 года на территории школы села Величаевского на средства, собранные молодежью Ставрополья, открыли мемориал героям-комсомольцам. 8 мая 1965 года руководителю и организатору подпольной группы Александру Скокову присвоили посмертно звание Героя Советского Союза, остальные участники группы посмертно награждены орденами и медалями, их именами названы улицы в Величаевском. 29 октября 1978 года в доме, где жила семья Скоковых, открыли музей молодогвардейцев Величаевского подполья.

До 9 мая участники экспедиции планируют побывать еще в нескольких районах края, в том числе в Благодарном и городах Кавказских Минеральных Вод.