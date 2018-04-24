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Глава Петрозаводска сообщила, откуда на улицах города столько песка
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Глава Петрозаводска сообщила, откуда на улицах города столько песка 

Карельские вести 59 минут назад
Фото: Карельские вести
По мнению Мирошник, главная причина кроется в непостоянной зимней температуре.
Сегодня, 24 апреля на встрече с журналистами Ирина Мирошник объяснила, почему после схода снега на улицах города много песка.
Из-за постоянных перепадов температуры мы использовали больше песка, песко-соляной смеси. Варианты использование крошки использовались частично, насколько разрешали надзорные органы. Для широкого использования есть особые ограничения, поэтому здесь необходимы изменения на законодательном уровне. Над этим мы работаем,
— сообщила Мирошник
Глава города пообещала, что весь оставшейся песок будет вывезен.
Также Мирошник отметила, что мэрия тщательно следить за этапами уборки города и за тем, чтобы щетки не пылили на дорогах.
Если мы видим, что критерии не учитываются, мы высказываем претензии и строго спрашиваем за это,
— добавила она.
На данный момент уборка улично-дорожной сети администрация продолжает на Куковке, Древлянке, в Центре и на Ключевском шоссе. Далее планируется выходить в другие районы города. Согласно контакту весенняя уборка будет осуществляться до 1 июня. При этом Мирошник отметила, что большую часть планируют убрать до наступления 9 мая.
По материалам: ptzgovorit.ru
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