Глава Петрозаводска сообщила, откуда на улицах города столько песка

По мнению Мирошник, главная причина кроется в непостоянной зимней температуре.

Сегодня, 24 апреля на встрече с журналистами Ирина Мирошник объяснила, почему после схода снега на улицах города много песка.

Из-за постоянных перепадов температуры мы использовали больше песка, песко-соляной смеси. Варианты использование крошки использовались частично, насколько разрешали надзорные органы. Для широкого использования есть особые ограничения, поэтому здесь необходимы изменения на законодательном уровне. Над этим мы работаем,

— сообщила Мирошник

Глава города пообещала, что весь оставшейся песок будет вывезен.

Также Мирошник отметила, что мэрия тщательно следить за этапами уборки города и за тем, чтобы щетки не пылили на дорогах.

Если мы видим, что критерии не учитываются, мы высказываем претензии и строго спрашиваем за это,

— добавила она.

На данный момент уборка улично-дорожной сети администрация продолжает на Куковке, Древлянке, в Центре и на Ключевском шоссе. Далее планируется выходить в другие районы города. Согласно контакту весенняя уборка будет осуществляться до 1 июня. При этом Мирошник отметила, что большую часть планируют убрать до наступления 9 мая.