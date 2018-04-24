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Анхель Вилькер: Зе Луиш и Адриано провоцировали меня всю игру
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Анхель Вилькер: Зе Луиш и Адриано провоцировали меня всю игру 

Советский спорт 2 часа назад
«Победа над „Тосно“ придала уверенности. Мы знали, что едем Москву набирать очки. Мы выиграли дома, потом хорошо сыграли с „Локомотивом“. Поэтому верили, что сможем набрать очки. „Ахмат“ всегда играет хорошо против сильных соперников. Мы обыгрывали »Зенит», ЦСКА, сейчас обыграли «Спартак». Хочу поздравить всех партнеров, болельщиков и руководство клуба, это наша общая победа. Что касается единоборств с Зе Луишем и Адриано, они провоцировали меня всю игру. Я был сконцентрирован на ходе поединка и старался не обращать внимания. Иногда отвечал на эмоциях. К сожалению, мне дали четвертую желтую карточку. До конца сезона остается несколько матчей, постараемся подняться повыше в турнирной таблице», — сказал Вилькер.
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