Евгений Люлин вручил нижегородцам госнаграды в усадьбе Рукавишниковых 

24 апреля 2018 года и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин вручил нижегородцам государственные награды Российской Федерации. Торжественная церемония состоялась в музее-усадьбе Рукавишниковых.
По словам Евгения Люлина, вручение наград для него — всегда особое событие.
«Нижегородцы, которые получили сегодня награды, очень много сделали для своих коллективов, для нижегородской земли, для России. Каждый из них успешен в своей сфере: в области образования, науки, производства, государственного, муниципального управления.
Сегодня, в частности, были награждены некоторые мои коллеги, которые многие годы проработали в правительстве Нижегородской области: бывший управляющий делами правительства Виктор Потапов (Орденом Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» III степени), экс-министр образования Сергей Наумов (Благодарственным письмом президента РФ)», — отметил Евгений Люлин.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили заведующий кафедрой Дзержинского политехнического института НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Данов, профессор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Раевский, главный конструктор Государственного научно-исследовательского института «Кристалл» Вячеслав Соснин.
Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» было присвоено заведующей кафедрой Нижегородской медицинской академии Светлане Гажве, звание «Заслуженный врач РФ» — заведующему отделением горбольницы №35 Виктору Градусову, «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ» — главному инженеру АО «Кстовский хлеб» Вячеславу Дыдыкину.
Также нижегородцам сегодня были вручены благодарность президента РФ, благодарственные письма президента РФ, благодарности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, ордена Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» III степени, почетные грамоты Нижегородской области, благодарность губернатора региона. Всего госнаграды получили 38 человек (полный список — во вложении).