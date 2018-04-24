Евгений Люлин вручил нижегородцам госнаграды в усадьбе Рукавишниковых

24 апреля 2018 года и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин вручил нижегородцам государственные награды Российской Федерации. Торжественная церемония состоялась в музее-усадьбе Рукавишниковых.

По словам Евгения Люлина, вручение наград для него — всегда особое событие.

«Нижегородцы, которые получили сегодня награды, очень много сделали для своих коллективов, для нижегородской земли, для России. Каждый из них успешен в своей сфере: в области образования, науки, производства, государственного, муниципального управления.

Сегодня, в частности, были награждены некоторые мои коллеги, которые многие годы проработали в правительстве Нижегородской области: бывший управляющий делами правительства Виктор Потапов (Орденом Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» III степени), экс-министр образования Сергей Наумов (Благодарственным письмом президента РФ)», — отметил Евгений Люлин.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили заведующий кафедрой Дзержинского политехнического института НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Данов , профессор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Раевский , главный конструктор Государственного научно-исследовательского института «Кристалл» Вячеслав Соснин.

Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» было присвоено заведующей кафедрой Нижегородской медицинской академии Светлане Гажве, звание «Заслуженный врач РФ» — заведующему отделением горбольницы №35 Виктору Градусову, «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ» — главному инженеру АО «Кстовский хлеб» Вячеславу Дыдыкину.