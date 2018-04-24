Ещё
Евгений Люлин вручил нижегородцам госнаграды в усадьбе Рукавишниковых
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евгений Люлин вручил нижегородцам госнаграды в усадьбе Рукавишниковых 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
24 апреля 2018 года и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин вручил нижегородцам государственные награды Российской Федерации. Торжественная церемония состоялась в музее-усадьбе Рукавишниковых.
По словам Евгения Люлина, вручение наград для него — всегда особое событие.
«Нижегородцы, которые получили сегодня награды, очень много сделали для своих коллективов, для нижегородской земли, для России. Каждый из них успешен в своей сфере: в области образования, науки, производства, государственного, муниципального управления.
Сегодня, в частности, были награждены некоторые мои коллеги, которые многие годы проработали в правительстве Нижегородской области: бывший управляющий делами правительства Виктор Потапов (Орденом Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» III степени), экс-министр образования Сергей Наумов (Благодарственным письмом президента РФ)», — отметил Евгений Люлин.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили заведующий кафедрой Дзержинского политехнического института НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Данов, профессор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Раевский, главный конструктор Государственного научно-исследовательского института «Кристалл» Вячеслав Соснин.
Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» было присвоено заведующей кафедрой Нижегородской медицинской академии Светлане Гажве, звание «Заслуженный врач РФ» — заведующему отделением горбольницы №35 Виктору Градусову, «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ» — главному инженеру АО «Кстовский хлеб» Вячеславу Дыдыкину.
Также нижегородцам сегодня были вручены благодарность президента РФ, благодарственные письма президента РФ, благодарности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, ордена Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» III степени, почетные грамоты Нижегородской области, благодарность губернатора региона. Всего госнаграды получили 38 человек (полный список — во вложении).
Нижегородская правда: последние новости
Команда г.Бор заняла 1 место в Спартакиаде пенсионеров Нижегородской области У «Олимпийца» – пять финалов «Локомотив» снова встаёт на рельсы
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку151
Как выглядит победившая всех гимнастка4
В «Ахмате» увидели чемпиона Москвы10
Гинер рассказал о судьбе Игнашевича и Березуцких2
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение