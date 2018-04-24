Ловчев: «Спартак» попал в неудачный период"

"Разговоры о том, что игроки «плавят» Карреру, — полная ерунда. У всех команд бывают неудачные периоды, «Спартак» попал именно в такой период. И здесь важно, как команда и тренер из таких ситуаций выходят. Вчера тебя все любили, а сегодня проклинают.

Про Карреру говорят, что он умеет завести команду. Он всегда эмоционален, активен на бровке. Это считается его главным достоинством. Но вчера я посмотрел на Карреру, он выглядел, как убитый горем человек", — цитирует бывшего футболиста Советский спорт.