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Ловчев: «Спартак» попал в неудачный период"
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Ловчев: «Спартак» попал в неудачный период" 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев объяснил последние неудачи московского "Спартака".
"Разговоры о том, что игроки «плавят» Карреру, — полная ерунда. У всех команд бывают неудачные периоды, «Спартак» попал именно в такой период. И здесь важно, как команда и тренер из таких ситуаций выходят. Вчера тебя все любили, а сегодня проклинают.
Про Карреру говорят, что он умеет завести команду. Он всегда эмоционален, активен на бровке. Это считается его главным достоинством. Но вчера я посмотрел на Карреру, он выглядел, как убитый горем человек", — цитирует бывшего футболиста Советский спорт.
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