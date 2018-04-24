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В «Галерее Чертаново» прошел конкурс рефератов на английском языке
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В «Галерее Чертаново» прошел конкурс рефератов на английском языке 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Работа Алины Шепелевой стала лучшей на конкурсе рефератов на английском языке «Мир на рубеже веков», который прошел в «Галерее Чертаново» в минувший понедельник, 23 апреля.
Ежегодное мероприятие, проводимое в клубном формировании «English for children», которое действует в филиале №1 «Центра культуры и спорта», состоялось в седьмой раз. Тематикой конкурса стал «Мир на рубеже веков».
-Дети выбирают разнообразные темы: рассматриваются история, достопримечательности, культура, традиции, религия, выдающиеся деятели, образование и известные высшие учебные заведения англоязычных стран (Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Америки). А оцениваются работы в двух номинациях: «знание английского языка» и «ораторское искусство», — рассказала нашему изданию руководитель клубного формирования «English for children» Инна Клименко.
Знания конкурсантов оценивали Инна Валерьевна, администратор Татьяна Родина и художественный руководитель Анна Абрамова «Центра культуры и спорта».
По итогам интеллектуального соревнования первое место заняла Алина Шепелева, второе — Полина Петрова, а третье — Ксения Клименко. В конкурсе была еще одна номинация — «приз зрительских симпатий», в которой лучшими стали Алина Шепелева и Дамир Халеков.
Фото: «Центр культуры и спорта»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/24/40270/
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