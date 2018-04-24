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Как в Тамбове отпразднуют День победы?
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Как в Тамбове отпразднуют День победы? 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В региональном отделении партии «Единая Россия» рассказали, как в Тамбове будут отмечать 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
С 9.00 перед ЛДС «Кристалл» развернется выставка специальной и военной техники и обмундирования. Еще одна военная выставка откроется в Парке Победы, она будет работать с 12.00 до 17.00.
В 9.40 власти возложат венки и цветы к памятнику Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, после чего торжеств перенесётся на площадь Ленина. Здесь состоится театрализованное представление «Песни Победы», пройдут войска Тамбовского гарнизона, и выступит губернатор Тамбовской области Александр Никитин.
Шествие по городу возглавят ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Колонна пройдет по улице Советской через мемориалы «Вечная слава», «Танк „Тамбовский колхозник“ и завершится шествие на Воздвиженском кладбище у Стены Памяти. С 15.30 до 17.00 перед „Кристаллом“ пройдет концерт „Вальсы Победы“.
Четвертый год подряд в Тамбове состоится акция „Бессмертный полк“. В этом году участники пройдут по новому маршруту: от памятника Владимиру Вернадскому до Парка Победы. Сбор участников начнется в 14.00, а шествие — в 15.00.
В Парке Победы пройдёт большая концертная программа, которая завершится фейерверком в 22.00. Салют запустят в это же время и у культурно-досугового центра „Мир“.
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