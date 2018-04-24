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«Манчестер Юнайтед» по-прежнему намерен подписать Фреда
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«Манчестер Юнайтед» по-прежнему намерен подписать Фреда 

Советский спорт 2 часа назад
«Манчестер Юнайтед» сохраняет заинтересованность в подписании контракта с полузащитником «Шахтера» Фредом, сообщает Manchester Evening News.
В январе на 25-летнего бразильца претендовал «Манчестер Сити», однако трансфер так и не состоялся. Перед закрытием трансферного окна с представителями Фреда общался уже «Манчестер Юнайтед». Тогда сторонам не удалось договориться, но переговоры продолжились и после дедлайна.
Летом «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести двух игроков в опорную зону. И не исключено, что одним из них станет как раз Фред.
Также в шорт-лист клуба входят два игрока «Боруссии» (Дортмунд) Кристиан Пулишич и Юлиан Вайгль, а также бразилец Жоржиньо из «Наполи».
Добавим, что Фред проводит пятый сезон в «Шахтере» и забил 14 голов в 152 матчах. Также на его счету семь игр за сборную Бразилии.
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