«Манчестер Юнайтед» по-прежнему намерен подписать Фреда

Манчестер Юнайтед » сохраняет заинтересованность в подписании контракта с полузащитником «Шахтера» Фредом, сообщает Manchester Evening News.

В январе на 25-летнего бразильца претендовал «Манчестер Сити», однако трансфер так и не состоялся. Перед закрытием трансферного окна с представителями Фреда общался уже «Манчестер Юнайтед». Тогда сторонам не удалось договориться, но переговоры продолжились и после дедлайна.

Летом «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести двух игроков в опорную зону. И не исключено, что одним из них станет как раз Фред.

Добавим, что Фред проводит пятый сезон в «Шахтере» и забил 14 голов в 152 матчах. Также на его счету семь игр за сборную Бразилии.