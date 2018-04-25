Омичка показала лучшие результаты олимпиады «Созвездие Россетей» в Сибири

В Омске подвели итоги сибирского регионального тура Всероссийской олимпиады по математике, физике и информатике «Созвездие Россетей», организатором которого выступил филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети» ) — «Омскэнерго». Основная цель проекта — поддержать одарённых старшеклассников, которые в будущем планируют связать свою судьбу с энергетикой.

Сразу четыре награды смогли завоевать 10-классники лицея № 64: Яна Куличенко заняла 1 место, Ирина Широкова и Василий Сиганов — 3 место. Серебро забрали ученики лицея № 149 Егор Скрудзин и Григорий Герасимов . При этом абсолютным лидером регионального тура «Созвездия Россетей» стала ученица 9 класса школы №109 Анна Воробьева . Она заняла первое место, показав самый высокий результат среди сибирских старшеклассников.

«Задания по математике и физике я выполнила довольно легко, а вот над работой по информатике пришлось поломать голову, — призналась Анна Воробьева. — И, конечно, я очень рада, что получилось занять первое место… С выбором профессии я еще не определилась. Я увлекаюсь физикой, химией, играю на фортепиано и флейте, люблю фантастику, особенно книги братьев Стругацких… Мне интересно изучать мир вокруг нас, задумываться о будущем человечества».

Именно такие — молодые, инициативные и талантливые кадры нужны российской энергетике, — уверен директор филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Омскэнерго» Сергей Моденов.

«Задачи перед современной энергетической отраслью стоят масштабные: активно внедряются цифровые технологии, которые требуют подготовленных сотрудников, увлеченных своей работой. Поэтому мы делаем все, чтобы заинтересовать талантливых ребят будущей профессией как можно раньше. Вполне возможно, что спустя время, кто-то из сегодняшних участников олимпиады придет работать в «Омскэнерго», — заявил директор филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Омскэнерго» Сергей Моденов.

Отметим, что финалисты регионального тура Всероссийской олимпиады «Созвездие Россетей» примут участие в заключительном этапе, итоги которого будут подведены в мае. Церемония награждения пройдёт в Москве, а победители и призёры отправятся в один из крупных образовательных центров на морском побережье для участия в энергетической проектной смене ПАО «Россети».