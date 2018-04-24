Воспитать олимпийского чемпиона. Хоккейный тренер Василий Чижов о секретах

Заслуженный тренер России Василий Чижов в уфимской СДЮШОР «Салават Юлаев» дал путевку в жизнь многим хоккеистам. Среди них и Олимпийский чемпион Пхёнчхана, защитник российской сборной Андрей Зубарев . Специалист раскрыл секрет, как стать «звездой» льда и всё ли здесь зависит от самого спортсмена.

Такое воспитание

Роман Смирнов , «АиФ-Башкортостан»: Василий Анатольевич, олимпийское золото Андрея Зубарева для вас — неожиданность или закономерность?

Василий Чижов: Я взялся за подготовку ребят 1987 года рождения — а среди них был и Андрей, когда мальчишкам было лет по 11. Ещё раньше познакомился с его отцом, Сергеем Зубаревым , который водил на занятия старшего сына — Артёма. Это всё имеет значение, потому что Андрея сделал «золотым» не один человек, не один тренер. Он вырос в той правильной обстановке, когда успехи должны и могут прийти.

Победы не берутся сами по себе. Начнём с семьи. Сергей Зубарев, ныне, увы, покойный, можно сказать, жил хоккеем. Трудился не на самой престижной работе в автосервисе, может быть, даже в ущерб собственной карьере, зато мог контролировать занятия детей. Контролировать — не значит ежеминутно стоять у них над душой.

— Устраивать им дополнительные тренировки?

— Нет, не так. Если ваш сын пошёл заниматься хоккеем, кто-то из родителей должен быть словно закреплён за ребенком. Чтобы следить за его питанием, провожать, если надо, на занятия, быть на тренировках. Контролировать учёбу в школе. А главное — воспитывать. И спрашивать за результаты, за поведение.

Я помню, например, как приучали Андрея к труду. Его семья по соседству со мной в пригороде Уфы начала строить дом. И отец с детьми в выходные постоянно был там. Андрей, будучи ещё пацаном, пахал наравне со всеми, таскал бревна, замешивал цемент.

И при этом великолепно учился. У него вообще логический склад ума, тяга к точным наукам. В школе ездил на математические олимпиады.

— Этакий универсальный солдат со знаком «плюс»…

— Знаете, в чём главная ошибка многих родителей? Если ребёнок пошёл в хоккей, с него снимают все обязанности, — только играй. А некоторые вообще начинают видеть в своём сыне источник дохода, чуть ли не силком заставляют пацанов выходить на лёд. Сколько мальчишек из-за этого ушли из спорта! А если ребёнок начинает показывать результат, то иногда вообще начинается невообразимое. Парень только и слышит: ты уже великий игрок, можешь тренера не слушать, на других в команде не обращай внимания, показывай свои способности. Пройдёт год-другой, и от такого «уникума» остается одно воспоминание…

— У Андрея Зубарева была опасность вот так затеряться из-за своих успехов?

— Нет, у него с самого начала был другой характер. Он привык к постоянной конкуренции, умел доказывать и не был избалован. И поэтому, наверное, очень легко входил в коллектив. В нашем возрасте базовым клубом региональной уральской сборной был магнитогорский «Металлург», из Уфы туда обычно приезжали 3-4 человека. А любая команда — живой организм. И Андрюха с первого раза мгновенно сходился с другими ребятами, смотришь, через пару дней он в чужой раздевалке как рыба в воде. Так было и в молодежной сборной России, где он играл вместе с Малкиным, другими ребятами — хотя сам был на год младше них.

И ещё одно качество есть у Андрея — даже в детском возрасте он, получив травму, испытывая боль, продолжал играть. Мужества, боевитости ему, конечно, не занимать.

Он мог и без замен играть и не загонялся, потому что правильно к себе относился. Не только на льду, но и в отдыхе, питании. Это опять же правильное воспитание. У него все было нацелено на хоккей. И его адаптация, умение выживать в любых ситуациях — наверное, одно из главных качеств, которое позволило ему достичь таких успехов.

Второго сорта не бывает

— Такой разносторонний игрок, как Андрей Зубарев, — это исключение в хоккее?

— Детскому тренеру всегда вдалбливают — дай результат, дай одного-двух хоккеистов в команду. Ладно, пару толковых ребят получилось воспитать. А остальные — люди второго сорта? Поэтому я, например, всегда старался, чтобы и другие мальчишки выросли личностями, не затерялись. И родители, повторю, всегда должны об этом помнить. Не дай бог, получит парень травму, запретят ему врачи спорт — что тогда?

Вот из выпуска ребят 1987 года рождения у меня сразу с пяток ребят поступили в нефтяной университет, кто-то успешно работает, занимается бизнесом. Человек шесть сейчас трудятся тренерами в разных городах Башкирии. В общем, почти все при деле оказались.

Но есть, конечно, и такие — в «Торосе» с подобным столкнулся, кто после тренировки может в свой айфон уставиться и часами с ним сидеть. Поговорить с таким молодым человеком не о чем. Чему удивляться, если тренеры зациклены на результате, а остальное их мало волнует.

— Нынешние тренеры вообще обладают авторитетом в глазах детей?

— Никакого секрета не открою: и места сейчас в основном составе в детских командах покупают, и звонки всякие «сверху» раздаются, чтобы тот или иной паренек играл. Когда у тебя в команде такое завелось — всё, результата не будет. Ребята должны знать и видеть справедливость. Если незаслуженно обидел мальчишку, найди в себе силы, извинись, как-то загладь ситуацию. Вышел на лёд — обязательно удели внимание каждому. Тогда да, будет авторитет. Сколько раз наблюдал, когда детский тренер все занятие статуей стоит на площадке, опершись на клюшку. Или ещё хуже — отъедет в сторонку и начинает разговоры по мобильному. Ну, какой тогда авторитет?

— Многие уверены, что заниматься хоккеем сегодня могут дети только богатых родителей?

— Родители должны быть не богатыми, а адекватными. Чтобы вырастить из ребёнка классного хоккеиста, не обязательно быть миллионером. Но если ты не способен заработать сыну на кусок мяса, на нормальный отдых, чтобы он поспал на нормальной кровати в нормальных условиях, выпил стакан сока, тогда говорить не о чем. То есть у родителей может быть средний достаток, только он не должен уходить на пиво и развлечения. На тухлых огурцах никого не воспитаешь. Опять же Зубаревы — ни Сергей, ни его жена Ольга не были богатыми, обычные люди. Но у них дети всегда были накормлены, в чистой одежде…

Не глядя на богатого папу

— Кроме детского хоккея, вы несколько сезонов работали тренером в «Салавате Юлаеве». С Владимиром Юрзиновым-младшим «серебро» брали. Как вспоминается то время?

— Я действительно с Владимиром Владимировичем отработал почти два года. Он профи с большой буквы. Считаю, для Уфы он был как клад. В совершенстве знает английский, финский, немецкий, имеет опыт работы за границей. И хороший «серебряный» сезон выдал. Но почему-то у нас так принято: раз был приглашен в команду при других «хозяевах», то давай, до свидания. Хотя потом он свой уровень доказал с «Куньлунем», а сейчас с «Сибирью». Кстати, он очень не хотел уезжать и до последнего надеялся, что у него с Уфой все-таки «свяжется». Но мы вместо одного своего привозим пять иностранцев. Не понимаю такой логики.

— А сами сейчас чем занимаетесь?

— Тренирую одну из команд в Ночной лиге. Раньше ребят учил хоккею, теперь — сорокалетних мужиков (Смеётся). Вроде получается, прогресс есть. Меня, кстати, звали в Питер, там открылась хорошая школа при СКА. Но не хочу никуда уезжать, надеюсь, что здесь у меня всё-таки будет нормальное предложение, чтобы жить в Уфе и приносить пользу уфимскому хоккею.

— Вообще что нужно, чтобы у нас появились новые Зубаревы?

— Надо многое пересмотреть в работе школы. Это во мне говорит тренер с 20-летним стажем. Нужны спецы по физподготовке, медицине, по соблюдению правильного режима.

Необходим диалог с родителями. Сейчас стало модно не пускать их на тренировки. Зачем это делать, если взрослые ведут себя корректно? И нужно отслеживать во всех возрастах, все ли ребята по праву в составе. Он выходит в первой пятёрке, потому что действительно лучший или потому что у него папа богатый или влиятельный.

И упор надо всё равно делать на местных. Никто тренеру голову не отрубит, если он займёт не четвёртое, а пятое место. Таких, казалось бы, мелочей сотни, но без них сегодня хорошего игрока не вырастишь, какие бы задатки у парня ни были. И авторитет школе не вернёшь.