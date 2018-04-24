Фестиваль научит детвору пряткам и вышибалам

Первый столичный Фестиваль дворовых игр собрал около двухсот школьников и подопечных учреждений для детей-сирот на «Зябликово Арене». Вспомнить детство без компьютеров отправилась корреспондент «Вечерки».

С минуты на минуту участникам предстоит получить маршрутные листы и командами пройти непростые испытания. Подопечный центра содействия семейному воспитанию «Южный» Алексей Данилов признается: в дворовые игры ребята раньше не играли.

— Участие, конечно, главное, но кому же не хочется победить! — говорит мальчишка.

На каждом этапе командам необходимо выступить быстро, ловко и, главное, сплоченно. На станции «Большая скакалка» общими усилиями ребятам удается прыгнуть 64 раза. Зато в «вышибалах» ребятам удается себя проявить.

— Все участники обошли этапы и попробовали свои силы, — говорит помощник депутата Государственной думы , депутат Совета депутатов района Зябликово Андрей Артеменко . — Хотелось бы пожелать, чтобы у всех от сегодняшнего дня остались только положительные эмоции, чтобы у нашего праздника было продолжение. Надеюсь, нам удастся сделать фестиваль доброй традицией и ежегодно встречаться в такой дружной компании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Коренюк, консультант отдела координации деятельности организаций для детейсирот и социальной адаптации выпускников Департамента труда и соцзащиты населения:

— Дворовые игры должны дарить море положительные эмоции. В первом фестивале «Игры нашего двора» участвовали более 160 детей из 16 столичных центров. И мы хотим, чтобы вместо компьютеров и гаджетов в жизнь наших детей вновь вернулись реальное общение и настоящие яркие впечатления.

КСТАТИ

Игра «в резиночку», в которой нужно перепрыгивать через натянутую веревку в определенной последовательности, появилась в Китае еще в VII веке. Наибольшую популярность она приобрела во Франции и в Советском Союзе.

РЯДОМ С ДОМОМ

Футбол

Погонять футбол во дворах Мещанского района предлагает бесплатный досуговый клуб «Диалог» в Банном переулке, 8. Присоединиться к футбольному клубу могут дети и подростки любого возраста — здесь есть команды для детей от 7 до 18 лет. Ну, какой мальчишка тут устоит? Ведь все звезды футбола начинали именно с дворовых площадок. Узнать расписание можно по телефону (495) 680-22-82.

Городки

С исконно русской забавой — игрой «городки» пап, мам вместе с их чадом познакомят в бесплатном спортивном центре «Космос» на Ленинском проспекте, 64/2. В холодное время года тренировки проходят в помещении, но чуть теплеет — и игроки выбираются во двор. Подробную информацию можно получить по телефону (499) 271-70-47.

Волейбол

Приобщить вашего ребенка к здоровому образу жизни и научить его работать в команде готовы тренеры бесплатного спортивно-досугового центра «Алексеевский» на проспекте Мира, 120. Запишите сына или дочь на волейбол, и лето для них будет наполнено незабываемыми впечатлениями и спортивным азартом! Подробности уточняйте по телефонам: (495) 686-14-89, (495) 687-38-70.