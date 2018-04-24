«Урал» не будет продлевать контракт с Манучаряном

Екатеринбургский «Урал» не будет продлевать контракт с атакующим полузащитником сборной Армении Эдгаром Манучаряном . Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

По его словам, это обоюдное решение. Инициатива исходила со стороны клуба. Тем более, что сам футболист редко получает игровую практику.

Армянский футболист выступал в составе «Урала» с сезона 2011/12. В конце 2016, начале 2017 года он поиграл несколько месяцев в Таиланде, после чего вернулся в «Урал», с которым заключил контракт до конца сезона 2017/18. Зарплата игрока в месяц, по данным Sport24.ru, составляла 1,5 млн рублей.