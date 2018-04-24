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Швыдкой рассказал о мероприятиях перекрестного года России и Японии
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Швыдкой рассказал о мероприятиях перекрестного года России и Японии 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Более 300 мероприятий пройдут в рамках перекрестного Года Японии и России, заявил на пресс— конференции в ГАБТ во вторник специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Последний год активизировались всесторонние связи с Японией в сфере политической, экономической, культурной… И я думаю, что сегодня созданы все условия для того, чтобы этот перекрестный год прошел успешно", — сказал Швыдкой.
Он подчеркнул, что это будет не только год культуры, а год, который охватывает также и все прочие сферы — экономики, науки, экологии, медицины. «Этот год станет важной вехой в отношениях Японии и России», — подчеркнул он.
Что касается культурных мероприятий, то Швыдкой отметил огромный успех выставки «Французский пейзаж XVII-XIX веков», которая открылась в Токио 13 апреля. В сентябре пройдут гастроли знаменитого театра «Кабуки» в Москве и Санкт— Петербурге.
"Российская программа откроется в Токио выступлением Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева, в котором примут участие и японские солисты. В рамках перекрестного года выступит Цирк Максима Никулина и Большой Московский цирк, пройдут гастроли Театра балета Бориса Эйфмана в 2019 году и Андрей Кончаловский представит свою чеховскую серию спектаклей", — отметил он.
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