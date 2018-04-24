Владимир Кречин: Окулов в ЦСКА стагнировал в своем развитии 

— Разочаровала судьба некоторых игроков ЦСКА, пришедших в клуб в результате «ковровой» закупки прошлого межсезонья. Обилие высококлассных хоккеистов привело к тому, что тренерам пришлось оставлять многих из них вне заявок на матчи. В результате такой игрок, как Константин Окулов, имел мало игрового времени и явно стагнировал в своем развитии. Хоккеист, который еще в прошлом сезоне был лидером «Сибири» и претендовал на попадание в сборную, на отдельных участках сезона оказался в глухом запасе, а однажды и вовсе был «сослан» в ВХЛ, — сказал Кречин.