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Владимир Кречин: Окулов в ЦСКА стагнировал в своем развитии
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Владимир Кречин: Окулов в ЦСКА стагнировал в своем развитии 

Советский спорт 1 час назад
— Разочаровала судьба некоторых игроков ЦСКА, пришедших в клуб в результате «ковровой» закупки прошлого межсезонья. Обилие высококлассных хоккеистов привело к тому, что тренерам пришлось оставлять многих из них вне заявок на матчи. В результате такой игрок, как Константин Окулов, имел мало игрового времени и явно стагнировал в своем развитии. Хоккеист, который еще в прошлом сезоне был лидером «Сибири» и претендовал на попадание в сборную, на отдельных участках сезона оказался в глухом запасе, а однажды и вовсе был «сослан» в ВХЛ, — сказал Кречин.
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