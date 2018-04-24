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Тренер ХК «Агидель» заявил, что был бы рад получить приглашение в штаб женской сборной РФ
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Тренер ХК «Агидель» заявил, что был бы рад получить приглашение в штаб женской сборной РФ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Главный тренер уфимской «Агидели» Денис Афиногенов был бы рад получить приглашение войти в тренерский штаб женской сборной России. Об этом Афиногенов заявил ТАСС.
В понедельник «Агидель» впервые завоевала золотые медали чемпионата России, обыграв в финальной серии плей— офф Женской хоккейной лиги восьмикратных чемпионов страны «Торнадо» из Дмитрова со счетом (3-0). Афиногенов возглавляет «Агидель» с 2016 года. Под его руководством команда также дважды завоевывала серебряные медали.
"Если позовут работать в национальную команду, я с удовольствием соглашусь, какой рядовой не хочет стать генералом, — ответил Афиногенов на вопрос о желании поработать со сборной России. — Готов помогать сборной в любой должности, к любым предложениям буду относиться с уважением".
Афиногенов считает, что при правильной подготовке российские хоккеистки смогут обыгрывать американок и канадок через несколько лет. «Мы [в „Агидели“] готовим девчонок не только для клуба, но и для сборной, чтобы они подходили к играм за национальную команду с хорошей технической и физической базой, — объяснил Афиногенов. — В России у хоккеистов всегда были лучшие мышление и техника, если хорошо поработать, то через год-два можно обыгрывать североамериканок. У нас есть молодые и перспективные девчонки, если с ними правильно работать, то через четыре года они принесут долгожданную олимпийскую медаль».
Женская сборная России под руководством главного тренера «Торнадо» Алексея Чистякова на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане заняла четвертое место, что стало лучшим результатом для россиянок в истории Игр. Контракт специалиста с Федерацией хоккея России истекает летом.
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