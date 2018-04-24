Ещё
Ксения Собчак ведет переговоры с Первым каналом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ксения Собчак ведет переговоры с Первым каналом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Телеведущая Ксения Собчак после предвыборной гонки намерена вернуться к журналистской деятельности. При этом свои политические интересы она забрасывать не собирается.
Собчак отметила, что ее политические оппоненты постоянно припоминают ей участие в скандальных развлекательных программах, таких как «Дом-2» и «Блондинка в шоколаде». «Мир меняется, и мы должны это принять. Мы все помним, что Дональд Трамп, Эммануэль Макрон — те люди, которые пришли в политику самыми невероятными путями. Да, я зарабатываю деньги — и делаю это открыто, плачу налоги», — заявила она в интервью журналу Hello. Она заявила, что уверена в своих силах совмещать политическую и журналистскую деятельность.
Теперь Ксения рассматривает возможность возвращения на пост главного редактора журнала, который она возглавляла до участия в выборах. Также она сообщила, что обсуждала вопрос о сотрудничестве с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. «По профессии я журналист, и у меня всегда это хорошо получалось. До предвыборной кампании мы обсуждали с Константином Эрнстом один проект на Первом канале, но пока я не знаю, насколько это совместимо с моей политической позицией», — сказала она.
«ФедералПресс» писал, что Ксения Собчак выступила в поддержку Павла Дурова.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Нижнем принудительно закрыт ТЦ «Звезда» Силач Эльбрус Нигматуллин потребовал извинений от Руслана Белого Администрация Петрозаводска объяснила, откуда на улицах города столько песка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Анри Мишель
Оскорбивший чеченцев Уткин решил извиниться47
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Липницкая удивила откровенным фото5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение