Ксения Собчак ведет переговоры с Первым каналом 

Телеведущая Ксения Собчак после предвыборной гонки намерена вернуться к журналистской деятельности. При этом свои политические интересы она забрасывать не собирается.
Собчак отметила, что ее политические оппоненты постоянно припоминают ей участие в скандальных развлекательных программах, таких как «Дом-2» и «Блондинка в шоколаде». «Мир меняется, и мы должны это принять. Мы все помним, что Дональд Трамп, Эммануэль Макрон — те люди, которые пришли в политику самыми невероятными путями. Да, я зарабатываю деньги — и делаю это открыто, плачу налоги», — заявила она в интервью журналу Hello. Она заявила, что уверена в своих силах совмещать политическую и журналистскую деятельность.
Теперь Ксения рассматривает возможность возвращения на пост главного редактора журнала, который она возглавляла до участия в выборах. Также она сообщила, что обсуждала вопрос о сотрудничестве с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. «По профессии я журналист, и у меня всегда это хорошо получалось. До предвыборной кампании мы обсуждали с Константином Эрнстом один проект на Первом канале, но пока я не знаю, насколько это совместимо с моей политической позицией», — сказала она.
«ФедералПресс» писал, что Ксения Собчак выступила в поддержку Павла Дурова.