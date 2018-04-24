Как Московская коллегия адвокатов сплотилась на льду

В гражданско-правовые договоры в ряде случаев нужно вносить пункты, связанные с банальными человеческими амбициями и детально прописывать мотивационную составляющую. Иначе может получиться так, как с членами Московской коллегии адвокатов, чья тяга к юридической специальности в итоге взяла верх над страстью к клюшке и льду. О правовой специфике «спорта настоящих мужчин» обозреватель Legal.Report беседует с профессиональным хоккеистом Никитой Васильевым , основателем Школы хоккейного мастерства своего собственного имени.

— Никита, хоккей и юриспруденция — казалось бы, «две вещи несовместные». Но в вашей школе они весьма тесно соприкасаются, верно?

— Да, это так. В нашу тренировочную систему входит детский и любительский хоккей. Так вот — любительский у нас весь основан на договорах, а детский — на контрактах. Может, конечно, сложиться мнение, что юридическая сторона хоккея для любителей вроде и не нужна. Но, согласитесь, если уж ставить целью достижение некого амбициозного результата, то устного согласия и договоренности мало — лучше отразить все это на бумаге.

Нужно максимально четко прописать все моменты, ведь занимающийся, погружаясь в хоккей, принимает на себя определенные обязанности по выполнению условий договора — это регулярное посещение тренировок, участие в играх, всякого рода мероприятия по сплочению команды, выездные турниры и сборы. Членство в клубе надо подтверждать ежегодно, оплачивать взносы. И договор очень помогает нам упорядочить весь процесс, он снимает многие вопросы, дисциплинирует. Тому есть весомое подтверждение — наша команда взрослых любителей «Красная звезда» завоевала 1-е место Плей-офф в чемпионате Москвы. А наши дети воспитанники играют в элитных клубах столицы и страны.

Если брать детский хоккей, то тут у нас два полноценных «юридических» направления: первое — контракт на полное комплексное обучение хоккею и второе — контракт на так называемое раннее трудоустройство. Если юниор талантлив и он готов трудиться, то мы даем ему перспективы подписания контракта с топовыми клубами Москвы и даже Европы и США. В Москве это, как и пятьдесят лет назад, «Динамо», ЦСКА, «Спартак» , «Крылья Советов» и т.д. Можно рассмотреть перспективы получения спортивной стипендии на обучение за рубежом и попробовать свои силы в сильнейших лигах Северной Америки или Европы. У нас налажены плотные контакты с тренерскими штабами названных клубов. Трудолюбивый, талантливый кандидат с явно прослеживающееся перспективой сможет попробовать свои силы в солидной команде с репутацией.

— Без каких обязательных пунктов не обойдется контракт с вашей школой?

— В нем всегда прописывается, что ребенок обучается у нас и является нашим воспитанником, сколько будет тренировок и какие гарантии мы даем после них, а также исчерпывающий список причин того, почему мы в ряде случаев этой гарантии дать не можем. Также в контракте присутствует пункт о публичности — ведь родители при благоприятно складывающеейя спортивной карьере юного спортсмена должны впоследствии рассказывать, в какой школе тренировался их сын, кто развил его талант и заложил основы будущего мастерства. Иначе теряется, скажем так, логическая нить и непосредственно наша кропотливая работа уходит в тень, а это неправильно и несправедливо. По большому счету, мы удовлетворяем амбиции людей. И заключение контракта обоюдно мотивирует и одну, и другую стороны.

Еще непременно закладывается серьезная мотивационная составляющая. Не пришел ты на определенное количество тренировок — уже не можешь требовать от тренера некий оговоренный заранее результат. Либо отработай эти тренировки, либо мы официально уведомляем — результата не жди, уровень упал…

И второй немаловажный момент — это финансовая сторона взаимоотношений.. Если мы берем детей, то готовим их в спортшколу и профессиональные клубы. Соответственно, дети часто болеют, иной раз родители подведут — не привезут ребенка на занятие. А могут и вообще скрыть тренировку в другом месте. При этом ледовые площадки работают по предоплате, это довольно затратно. В Москве час аренды классической хоккейной площадки 60х40 метров — 30 тысяч рублей и выше. В Подмосковье — уже от 6 тысяч, разница в пять раз!

— Подобный документ трудно составить без солидной юридической поддержки…

— Да, и она есть: нас взяла под крыло крупная компания, ее правовой департамент предоставляет нам юридическое сопровождение. Мы ведь физически не можем иметь штат юристов, мы — хоккейная школа. Кстати, президент этой компании у нас тренируется, постоянно повышает мастерство.

— А конфликтные ситуации как сглаживаете, в судах-то доводилось участвовать?

— Стараемся всегда снимать вопросы в досудебном порядке. Разногласия, конечно, бывают — в основном, личностного характера. Кому-то надо больше тренироваться, кто-то все на лету схватывает, талант никто не отменял. У иных «гениев» случается звездная болезнь, они начинают ставить себя выше других, а тренер команды этого позволять не должен.

И вот ситуация: человек оплатил полгода тренировочного процесса, а на третьем месяце у него начинается конфликт с тренером. Он вдруг посчитал себя ценным ключевым игроком: мол, я уже все умею и могу заменить любого, тренер мне не указ. Хоккей это командная игра и интересы клуба на первом месте. Здесь мы, повторюсь, стараемся не доводить дело до судов. Человек в итоге покидает команду — но без громких скандалов, все вопросы мы обычно грамотно урегулируем.

— С кем труднее дается решение правовых вопросов — со взрослыми или с детьми?

— С детьми, безусловно, гораздо больше ответственности. Хотя их родители куда амбициознее сами по себе, они черпают зачастую не слишком правильную информацию из того же интернета, и у них в итоге на все своя точка зрения. Поэтому-то мы и подписываем контракт и задаем понятные рамки.

Кстати, для всех в обязательном порядке приобретаются страховые полисы, ведь хоккей — достаточно контактный и травмоопасный вид спорта. Дети редко, но все же получают травмы. Отмечу — мы сознательно предлагаем отнюдь не самый дешевый вариант полиса, но это как раз на тот случай, при котором экономия может обойтись очень дорого, на кону здоровье ребенка.

И уж если травма все же случилась, то с большой долей вероятности избежать малоприятных объяснений с родителями удается редко. Тут родители обычно делятся на два оппозиционных лагеря, и у каждого своя правда: один стойко убежден «это спорт, и мужик должен терпеть!» а второй выступает с позиции «ребенка жалко» и «это тренер не доглядел». Но тренер-то далеко не всегда виноват: ребенок может просто ехать по прямой и подвернуть ногу, чисто случайно с кем-то столкнуться. Спорт без травм — это не спорт. Мы всегда об этом предупреждаем — в письменной форме.

— Доводилось сталкиваться с юристами не в офисе, а на льду?

— Причем очень плотно (улыбается) — мы тренировали Московскую коллегию адвокатов. Для них это был достаточно короткий опыт… В хоккее, как и вообще в спорте, показатель мастерства — стабильность. На графике тренировок сказываются, конечно, внешние факторы. С адвокатами все поначалу складывалось удачно, а по прошествии времени им стало трудно жертвовать личным временем. В общем, для них это было просто время корпоративного сплочения, такой разовый акт.

У нас проходили подготовку и достаточно статусные представители госсектора, они тоже молодцы. Костяк команды состоял из шести-семи человек, а всего набиралось десятка полтора. Были очень ранние тренировки — они все должны закончить до начала рабочего дня. Так что тренировка в 8.00 уже обычно заканчивалась. К нам и сейчас ходят именитые юристы, госчиновники, так что контакты с юридическим сообществом — самые плотные.

— Вы что-то берете из правового опыта западных коллег?

— Планируем сейчас активно развивать направление по подписанию спонсорских контрактов. Речь о так называемых ранних контрактах в детском хоккее: размещение рекламы на экипировке и так далее. Можно, например, товары для детей рекламировать — как это развито у наших заокеанских коллег, там с малых лет подписываются серьезные соглашения молодых дарований с крупными спортивными брендами и не только. Так что без хороших юристов нам и дальше никак не обойтись!