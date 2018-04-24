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Открылся фестиваль «Локобол»
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Открылся фестиваль «Локобол» 

Чемпионат.com 30 минут назад
Начальник департамента социального развития ОАО «РЖД» Сергей Черногаев рассказал об открытии фестиваля детских футбольных команд «Локобол».
«Социальный комфорт важен для всех людей мира. Я очень рад, что мы в 12-й раз открываем «Локобол». Это одно из самых знаменательных событий детского спорта. Я выражаю огромную благодарность всем, кто поддержал данную инициативу, мы вместе делаем то, что приносит вам  удовольствие.
Наш Девиз на этот год: «Локобол» — это ваш чемпионат мира». Уже 34 человека вышли из «Локобола» зрелыми футболистами и представляют нашу страну на высоком уровне. Я желаю вам успехов, а мы вам поможем в вашем стремлении к здоровому образу жизни», — передаёт слова Черногаева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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