На финале конкурса «Кострома лыжная» подарили 79 памятных кубков

В субботу, 21 апреля Кострома узнала имена самых активных лыжников нашего региона.

Дворец творчества молодежи был полон людьми, объединенными любовью к лыжному спорту.

На мероприятии присутствовал и корреспондент портала K1NEWS.RU Наша редакция наряду с другими СМИ поддержала этот конкурс, став его информационным партнером.

«Январь, февраль, март — великолепные снежные дни позволили создать настроение тысячам жителей Костромской области. Ежегодно в проекте принимают участие более 6 тысяч человек. Многие из спортсменов фиксируют свои результаты: регулярно приходят на трассу, ведут дневники, отмечают каждый километр. Отрадно, что этот опыт подхватывают все больше лыжников-энтузиастов из других районов», — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин , — «Мы поймали запрос костромичей — люди устают от сидячего образа жизни, негатива повседневной жизни. Лыжня для них — это не просто хобби, но и личная мотивация, место, где можно пообщаться, весело провести время».

В 2018 году участники «Костромы лыжной» прошли более 86 тысяч километров.

«Мы поддерживаем тенденции прошлых лет и не сбавляем количество пройденных километров», — прокомментировал соорганизатор конкурса, член регионального политсовета партии «Единая Россия», заместитель генерального директора ГК «Гелиос» Сергей Игнатьев . — «Мы стараемся не стоять на месте, не просто бездумно наматывать километры, но и вводить новшества в наш проект. Например, в этом году у нас появился свой сайт и странички в соцсетях, где спортсмены могут посмотреть отчеты, найти свои фото, узнать свежую информацию, поучаствовать в розыгрышах. Все волонтеры в этом сезоне конкурса были экипированы в фирменную одежду, видоизменились дневники участников и многое другое. Надеемся получить еще немного опыта и с ним выйти на федеральный уровень. „Кострома лыжная“ — это поистине уникальный проект, это праздник спорта и здоровья!».

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Победителями проекта стали:

№

Наименование муниципального образования

Количество принявших участие

Количество пройденных км Количество семей

Количество школ

Количество ученических

классов

1 Г. Кострома

85 28 868 5 —

—

2 Костромской район, ВСЕГО:

в.т. ч. сельские поселения:

522 43 322 29 2 21 Апраксинское

151 12 501 12 1 9 Чернопенское

96 8 710 5 —

—

Сущёвское

19 3 851 3 —

—

Середняковское

119 7 303 9 1 12 Караваевское

41 7 203 —

—

—

Никольское

50 3 503 —

—

—

Бокшеевское

46 2 510 —

—

—

3 Галичский район

29 3 626 —

—

—

4 Г. Буй 65 6 274 —

1 —

5 Межевской район

63 3 578 —

—

—

ВСЕГО:

764 85 668 34 3 21 Место

ФИО, организация

Муниципальное образование

Дата рожд.

Телефон

Результат, км % участия

Прочее

Мальчики 7-9 лет 1 Керимов Филипп

Середняковское с/п Костромской р-н 18.04.2008

652-833 386 2 Кирпичёв Максим

Межевской р-н —

—

312 3 Забаев Роман

Межевской р-н —

—

г. Кострома

28.02.2011

8 953 6506915 (3)

288 2 Финогенова Мария

Чернопенское с/п Костромской р-н 17.04.2009

8 953 661 56 58 (мама)

226 3 Дугина Таисия

г. Кострома

31.01.2010

8 950 246 74 22 135 Мальчики 10-13 лет 1 Овчинников Егор

Караваевское с/п Костромской р-н 15.10.2004

8 961 007 29 62 653 2 Смирнов Ярослав

Караваевское с/п Костромской р-н 17.10.2006

8 905 150 67 23 424 3 Исаков Иван

Караваевское с/п Костромской р-н 26.09.2006

8 910 802 25 05 347 Девочки 10-13 лет 1 Делягина Мария

г. Кострома

27.06.2007

8 910 955 08 75 530 2 Маршилова Екатерина

Апраксинское с/п Костромской р-н 03.02.2005

8 906 521 46 03 (мама)

491 3 Голикова Олеся

Караваевское с/п Костромской р-н 02.07.2005

8 903 896 56 02 450 Юноши 14-17 лет 1 Маршилов Александр

Апраксинское с/п Костромской р-н 19.03.2001

8 906 521 46 03 (мама)

Караваевское с/п Костромской р-н 15.08.2003

8 905 150 67 23 510 3 Метельков Иван

Галичский р-н 8 915 912 77 67 ( Лаврова Анна

263 Девушки 14-17 лет 1 Бучина Полина

г. Кострома

29.09.2002

8 953 643 18 23 528 2 Благодеева Карина

Галичский р-н —

8 915 912 77 67 (Лаврова Анна)

189 3 Труничева Дарья

Галичский р-н —

8 915 912 77 67 (Лаврова Анна)

180 Мужчины 18-39 лет 1 Голышев Игорь Сергеевич

Апраксинское с/п Костромской р-н 16.11.1980

8 960 738 27 25 (Екатерина)

г. Кострома

15.09.1989

8 915 900 15 25 593 3 Овчинников Евгений Александрович

Караваевское с/п Костромской р-н 14.08.1980

8 910 955 61 36 394 Женщины 18-39 лет 1 Коренева Ирина Владимировна

г. Кострома

18.01.1982

8 915 920 95 85 682 2 Калашникова Марина Владимировна

г. Буй 27.01.1979

8 910 929 24 07 628 3 Маршилова Надежда Владимировна

Апраксинское с/п Костромской р-н 30.05.1980

8 906 521 46 03 618 Мужчины 40-60 лет 1 Коренев Игорь Алексеевич

г. Кострома

07.04.1968

8 953 642 20 23 1290

г. Кострома

31.06.1968

8 910 374 36 76 1156

3 Андрианов-Верхнев Пётр Минеевич

г. Кострома

21.10.1960

8 910 660 79 76 890 Женщины 40-55 лет 1 Киселёва Ольга Романовна

г. Кострома

20.12.1968

8 953 652 19 33 8 920 391 12 33 1101

г. Кострома

25.09.1973

8 903 898 75.18 1030

3 Уханова Наталья Станиславовна

г. Кострома

04.09.1973

8 910 190 63 16 674 Мужчины старше 60 лет 1 Петров Юрий Владимирович

Чернопенское с/п Костромского р-н 22.03.1953

8 920 381 69 81 1850

2 Мамичев Валентин Гаврилович

г. Кострома

20.05.1950

8 953 607 5165

1600

3 Юрзов Геннадий Николаевич

Апраксинское с/п Костромской р-н 02.12.1956

8 910 950 29 87 1574

Женщины старше 55 лет 1 Шиловская Марина Анатольевна

г. Кострома

21.09.1961

8 915 909 11 53 721 2 Золотова Ольга Вячеславовна

г. Кострома

20.01.1960

8 962 185 40 28 8 953 640 49 60 530 3 Скачкова Светлана Владимировна

Караваевское с/п Костромской р-н 23.02.1960

66 18 19 463 Семейные команды

1 Бучины: Сергей Владимирович, Екатерина Владимировна Александра

г. Кострома

8 953 657 28 88 папа

8 953 643 18 23 мама

1540

506 506 528 2 Сажины: Сергей Валерьевич Анна Сергеевна Злата

г. Кострома

8 906 521 54 73 1360

3 Пашковы: Максим Юрьевич Светнана Николаевна Вадим

г. Кострома

8 910 925 59 46 (папа)

8 909 255 66 99 (мама)

1090

Семья с самым юным участником

1 Пушкарёвы — 3 детей: София

Апраксинское с/п Костромской р-н 05.10.2014 (3года 2месяца)

4км100м

ОГКУ Романовский реабилитационный центр инвалидов Костромской области

Женщины

1 Николаева Роза Кирилловна

Костромской р-н 55-42-32 55-98-01 310 2 Жишко Алевтина Геннадьевна

Костромской р-н 55-42-32 55-98-01 156 3 Ершова Юлия Владимировна

ГКОУ «Школа интернат КО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху»

ГКОУ «Школа интернат КО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху»

55-42-32 55-98-01 120 Мужчины

Всероссийское общество инвалидов

55-42-32 55-98-01 1050

Всероссийское общество глухих

55-42-32 55-98-01 370 3 Комяков Александр Сергеевич

Чернопенское с/п Костромского р-н 55-42-32 55-98-01 222 Коллективы

1 ГКУ «Первомайский детский дом-интернат для УОД»

55-42-32 55-98-01 120 Ученические классы

1 5 кл Середняковская СОШ Костромского р-на 100%

2 3 кл Апраксинская ООШ Костромского р-на 92%

3 7 кл Апраксинская ООШ Костромского р-на 88%

Школы районов

1 Апрксинская ООШ Костромской р-н 70.4%

2 Середняковская СОШ Костромской р-н 52%

Школы городов

1 Школа -интернат

г. Буй 7.8%

Сельские поселения — 1 группа

1 Апраксинское

Костромского р-на 11.85%

2 Середняковское

Костромского р-на 9.45%

3 Чернопенское

Костромского р-на 5.26%

Сельские поселения — 2 группа

1 Бакшеевское

Костромского р-на 1.17%

2 Никольское

Костромского р-на 0.88%

3 Караваевское

Костромского р-на 0.81 Муниципальные районы

1 Костромской р-н 2.34%

2 Межевской р-н 0.92%

3 Галичский р-н 0.37%