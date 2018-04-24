На финале конкурса «Кострома лыжная» подарили 79 памятных кубков 

В субботу, 21 апреля Кострома узнала имена самых активных лыжников нашего региона.
Конкурс, организованный партией «Единая Россия», подошел к завершению.
Дворец творчества молодежи был полон людьми, объединенными любовью к лыжному спорту.
На мероприятии присутствовал и корреспондент портала K1NEWS.RU Наша редакция наряду с другими СМИ поддержала этот конкурс, став его информационным партнером.
«Январь, февраль, март — великолепные снежные дни позволили создать настроение тысячам жителей Костромской области. Ежегодно в проекте принимают участие более 6 тысяч человек. Многие из спортсменов фиксируют свои результаты: регулярно приходят на трассу, ведут дневники, отмечают каждый километр. Отрадно, что этот опыт подхватывают все больше лыжников-энтузиастов из других районов», — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин, — «Мы поймали запрос костромичей — люди устают от сидячего образа жизни, негатива повседневной жизни. Лыжня для них — это не просто хобби, но и личная мотивация, место, где можно пообщаться, весело провести время».
В 2018 году участники «Костромы лыжной» прошли более 86 тысяч километров.
«Мы поддерживаем тенденции прошлых лет и не сбавляем количество пройденных километров», — прокомментировал соорганизатор конкурса, член регионального политсовета партии «Единая Россия», заместитель генерального директора ГК «Гелиос» Сергей Игнатьев. — «Мы стараемся не стоять на месте, не просто бездумно наматывать километры, но и вводить новшества в наш проект. Например, в этом году у нас появился свой сайт и странички в соцсетях, где спортсмены могут посмотреть отчеты, найти свои фото, узнать свежую информацию, поучаствовать в розыгрышах. Все волонтеры в этом сезоне конкурса были экипированы в фирменную одежду, видоизменились дневники участников и многое другое. Надеемся получить еще немного опыта и с ним выйти на федеральный уровень. „Кострома лыжная“ — это поистине уникальный проект, это праздник спорта и здоровья!».
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Победителями проекта стали:
№
Наименование муниципального образования
Количество принявших участие
Количество пройденных км Количество семей
Количество школ
Количество ученических
классов
1 Г. Кострома
85 28 868 5 —
—
2 Костромской район, ВСЕГО:
в.т. ч. сельские поселения:
522 43 322 29 2 21 Апраксинское
151 12 501 12 1 9 Чернопенское
96 8 710 5 —
—
Сущёвское
19 3 851 3 —
—
Середняковское
119 7 303 9 1 12 Караваевское
41 7 203 —
—
—
Никольское
50 3 503 —
—
—
Бокшеевское
46 2 510 —
—
—
3 Галичский район
29 3 626 —
—
—
4 Г. Буй 65 6 274 —
1 —
5 Межевской район
63 3 578 —
—
—
ВСЕГО:
764 85 668 34 3 21 Место
ФИО, организация
Муниципальное образование
Дата рожд.
Телефон
Результат, км % участия
Прочее
Мальчики 7-9 лет 1 Керимов Филипп
Середняковское с/п Костромской р-н 18.04.2008
652-833 386 2 Кирпичёв Максим
Межевской р-н —
—
312 3 Забаев Роман
Межевской р-н —
—
293 Девочки 7-9 лет 1 Андреева Варвара
г. Кострома
28.02.2011
8 953 6506915 (3)
288 2 Финогенова Мария
Чернопенское с/п Костромской р-н 17.04.2009
8 953 661 56 58 (мама)
226 3 Дугина Таисия
г. Кострома
31.01.2010
8 950 246 74 22 135 Мальчики 10-13 лет 1 Овчинников Егор
Караваевское с/п Костромской р-н 15.10.2004
8 961 007 29 62 653 2 Смирнов Ярослав
Караваевское с/п Костромской р-н 17.10.2006
8 905 150 67 23 424 3 Исаков Иван
Караваевское с/п Костромской р-н 26.09.2006
8 910 802 25 05 347 Девочки 10-13 лет 1 Делягина Мария
г. Кострома
27.06.2007
8 910 955 08 75 530 2 Маршилова Екатерина
Апраксинское с/п Костромской р-н 03.02.2005
8 906 521 46 03 (мама)
491 3 Голикова Олеся
Караваевское с/п Костромской р-н 02.07.2005
8 903 896 56 02 450 Юноши 14-17 лет 1 Маршилов Александр
Апраксинское с/п Костромской р-н 19.03.2001
8 906 521 46 03 (мама)
629 2 Смирнов Егор
Караваевское с/п Костромской р-н 15.08.2003
8 905 150 67 23 510 3 Метельков Иван
Галичский р-н 8 915 912 77 67 (Лаврова Анна)
263 Девушки 14-17 лет 1 Бучина Полина
г. Кострома
29.09.2002
8 953 643 18 23 528 2 Благодеева Карина
Галичский р-н —
8 915 912 77 67 (Лаврова Анна)
189 3 Труничева Дарья
Галичский р-н —
8 915 912 77 67 (Лаврова Анна)
180 Мужчины 18-39 лет 1 Голышев Игорь Сергеевич
Апраксинское с/п Костромской р-н 16.11.1980
8 960 738 27 25 (Екатерина)
г. Кострома
15.09.1989
8 915 900 15 25 593 3 Овчинников Евгений Александрович
Караваевское с/п Костромской р-н 14.08.1980
8 910 955 61 36 394 Женщины 18-39 лет 1 Коренева Ирина Владимировна
г. Кострома
18.01.1982
8 915 920 95 85 682 2 Калашникова Марина Владимировна
г. Буй 27.01.1979
8 910 929 24 07 628 3 Маршилова Надежда Владимировна
Апраксинское с/п Костромской р-н 30.05.1980
8 906 521 46 03 618 Мужчины 40-60 лет 1 Коренев Игорь Алексеевич
г. Кострома
07.04.1968
8 953 642 20 23 1290
г. Кострома
31.06.1968
8 910 374 36 76 1156
3 Андрианов-Верхнев Пётр Минеевич
г. Кострома
21.10.1960
8 910 660 79 76 890 Женщины 40-55 лет 1 Киселёва Ольга Романовна
г. Кострома
20.12.1968
8 953 652 19 33 8 920 391 12 33 1101
г. Кострома
25.09.1973
8 903 898 75.18 1030
3 Уханова Наталья Станиславовна
г. Кострома
04.09.1973
8 910 190 63 16 674 Мужчины старше 60 лет 1 Петров Юрий Владимирович
Чернопенское с/п Костромского р-н 22.03.1953
8 920 381 69 81 1850
2 Мамичев Валентин Гаврилович
г. Кострома
20.05.1950
8 953 607 5165
1600
3 Юрзов Геннадий Николаевич
Апраксинское с/п Костромской р-н 02.12.1956
8 910 950 29 87 1574
Женщины старше 55 лет 1 Шиловская Марина Анатольевна
г. Кострома
21.09.1961
8 915 909 11 53 721 2 Золотова Ольга Вячеславовна
г. Кострома
20.01.1960
8 962 185 40 28 8 953 640 49 60 530 3 Скачкова Светлана Владимировна
Караваевское с/п Костромской р-н 23.02.1960
66 18 19 463 Семейные команды
1 Бучины: Сергей Владимирович, Екатерина Владимировна Александра
г. Кострома
8 953 657 28 88 папа
8 953 643 18 23 мама
1540
506 506 528 2 Сажины: Сергей Валерьевич Анна Сергеевна Злата
г. Кострома
8 906 521 54 73 1360
3 Пашковы: Максим Юрьевич Светнана Николаевна Вадим
г. Кострома
8 910 925 59 46 (папа)
8 909 255 66 99 (мама)
1090
Семья с самым юным участником
1 Пушкарёвы — 3 детей: София
Апраксинское с/п Костромской р-н 05.10.2014 (3года 2месяца)
4км100м
ОГКУ Романовский реабилитационный центр инвалидов Костромской области
Женщины
1 Николаева Роза Кирилловна
Костромской р-н 55-42-32 55-98-01 310 2 Жишко Алевтина Геннадьевна
Костромской р-н 55-42-32 55-98-01 156 3 Ершова Юлия Владимировна
ГКОУ «Школа интернат КО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху»
55-42-32 55-98-01 120 3 Кузнецова Лариса Олеговна
ГКОУ «Школа интернат КО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху»
55-42-32 55-98-01 120 Мужчины
Всероссийское общество инвалидов
55-42-32 55-98-01 1050
Всероссийское общество глухих
55-42-32 55-98-01 370 3 Комяков Александр Сергеевич
Чернопенское с/п Костромского р-н 55-42-32 55-98-01 222 Коллективы
1 ГКУ «Первомайский детский дом-интернат для УОД»
55-42-32 55-98-01 120 Ученические классы
1 5 кл Середняковская СОШ Костромского р-на 100%
2 3 кл Апраксинская ООШ Костромского р-на 92%
3 7 кл Апраксинская ООШ Костромского р-на 88%
Школы районов
1 Апрксинская ООШ Костромской р-н 70.4%
2 Середняковская СОШ Костромской р-н 52%
Школы городов
1 Школа -интернат
г. Буй 7.8%
Сельские поселения — 1 группа
1 Апраксинское
Костромского р-на 11.85%
2 Середняковское
Костромского р-на 9.45%
3 Чернопенское
Костромского р-на 5.26%
Сельские поселения — 2 группа
1 Бакшеевское
Костромского р-на 1.17%
2 Никольское
Костромского р-на 0.88%
3 Караваевское
Костромского р-на 0.81 Муниципальные районы
1 Костромской р-н 2.34%
2 Межевской р-н 0.92%
3 Галичский р-н 0.37%