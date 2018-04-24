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На финале конкурса «Кострома лыжная» подарили 79 памятных кубков
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На финале конкурса «Кострома лыжная» подарили 79 памятных кубков 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
В субботу, 21 апреля Кострома узнала имена самых активных лыжников нашего региона.
Конкурс, организованный партией «Единая Россия», подошел к завершению.
Дворец творчества молодежи был полон людьми, объединенными любовью к лыжному спорту.
На мероприятии присутствовал и корреспондент портала K1NEWS.RU  Наша редакция наряду с другими СМИ поддержала этот конкурс, став его информационным партнером.
«Январь, февраль, март — великолепные снежные дни позволили создать настроение тысячам жителей Костромской области. Ежегодно в проекте принимают участие более 6 тысяч человек. Многие из спортсменов фиксируют свои результаты: регулярно приходят на трассу, ведут дневники, отмечают каждый километр. Отрадно, что этот опыт подхватывают все больше лыжников-энтузиастов из других районов», — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин, — «Мы поймали запрос костромичей — люди устают от сидячего образа жизни, негатива повседневной жизни. Лыжня для них — это не просто хобби, но и личная мотивация, место, где можно пообщаться, весело провести время».
В 2018 году участники «Костромы лыжной» прошли более 86 тысяч километров.
«Мы поддерживаем тенденции прошлых лет и не сбавляем количество пройденных километров», — прокомментировал соорганизатор конкурса, член регионального политсовета партии «Единая Россия», заместитель генерального директора ГК «Гелиос» Сергей Игнатьев. — «Мы стараемся не стоять на месте, не просто бездумно наматывать километры, но и вводить новшества в наш проект. Например, в этом году у нас появился свой сайт и странички в соцсетях, где спортсмены могут посмотреть отчеты, найти свои фото, узнать свежую информацию, поучаствовать в розыгрышах. Все волонтеры в этом сезоне конкурса были экипированы в фирменную одежду, видоизменились дневники участников и многое другое. Надеемся получить еще немного опыта и с ним выйти на федеральный уровень. „Кострома лыжная“ — это поистине уникальный проект, это праздник спорта и здоровья!».
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Победителями проекта стали:
Наименование муниципального образования
Количество принявших участие
Количество пройденных км  Количество семей
Количество школ
Количество ученических
классов
1  Г. Кострома
85  28 868  5  —
2  Костромской район, ВСЕГО:
в.т. ч. сельские поселения:
522  43 322  29  2  21  Апраксинское
151  12 501  12  1  9  Чернопенское
96  8 710  5  —
Сущёвское
19  3 851  3  —
Середняковское
119  7 303  9  1  12  Караваевское
41  7 203  —
Никольское
50  3 503  —
Бокшеевское
46  2 510  —
3  Галичский район
29  3 626  —
4  Г. Буй  65  6 274  —
1  —
5  Межевской район
63  3 578  —
ВСЕГО:
764  85 668  34  3  21  Место
ФИО, организация
Муниципальное образование
Дата рожд.
Телефон
Результат, км  % участия
Прочее
Мальчики 7-9 лет  1  Керимов Филипп
Середняковское с/п Костромской р-н  18.04.2008
652-833  386  2  Кирпичёв Максим
Межевской р-н  —
312  3  Забаев Роман
Межевской р-н  —
293  Девочки 7-9 лет  1  Андреева Варвара
г. Кострома
28.02.2011
8 953 6506915 (3)
288  2  Финогенова Мария
Чернопенское с/п Костромской р-н  17.04.2009
8 953 661 56 58 (мама)
226  3  Дугина Таисия
г. Кострома
31.01.2010
8 950 246 74 22  135  Мальчики 10-13  лет  1  Овчинников Егор
Караваевское с/п Костромской р-н  15.10.2004
8 961 007 29 62  653  2  Смирнов Ярослав
Караваевское с/п Костромской р-н  17.10.2006
8 905 150 67 23  424  3  Исаков Иван
Караваевское с/п Костромской р-н  26.09.2006
8 910 802 25 05  347  Девочки 10-13  лет  1  Делягина Мария
г. Кострома
27.06.2007
8 910 955 08 75  530  2  Маршилова Екатерина
Апраксинское с/п Костромской р-н  03.02.2005
8 906 521 46 03 (мама)
491  3  Голикова Олеся
Караваевское с/п Костромской р-н  02.07.2005
8 903 896 56 02  450  Юноши 14-17 лет  1  Маршилов Александр
Апраксинское с/п Костромской р-н  19.03.2001
8 906 521 46 03 (мама)
629  2  Смирнов Егор
Караваевское с/п Костромской р-н  15.08.2003
8 905 150 67 23  510  3  Метельков Иван
Галичский р-н  8 915 912 77 67 (Лаврова Анна)
263  Девушки 14-17 лет  1  Бучина Полина
г. Кострома
29.09.2002
8 953 643 18 23  528  2  Благодеева Карина
Галичский р-н  —
8 915 912 77 67 (Лаврова Анна)
189  3  Труничева Дарья
Галичский р-н  —
8 915 912 77 67 (Лаврова Анна)
180  Мужчины 18-39 лет  1  Голышев Игорь Сергеевич
Апраксинское с/п Костромской р-н  16.11.1980
8 960 738 27 25  (Екатерина)
697  2  Соколов Константин Павлович
г. Кострома
15.09.1989
8 915 900 15 25  593  3  Овчинников Евгений Александрович
Караваевское с/п Костромской р-н  14.08.1980
8 910 955 61 36  394  Женщины 18-39 лет  1  Коренева Ирина Владимировна
г. Кострома
18.01.1982
8 915 920 95 85  682  2  Калашникова Марина Владимировна
г. Буй  27.01.1979
8 910 929 24 07  628  3  Маршилова Надежда Владимировна
Апраксинское с/п Костромской р-н  30.05.1980
8 906 521 46 03  618  Мужчины 40-60 лет  1  Коренев Игорь Алексеевич
г. Кострома
07.04.1968
8 953 642 20 23  1290
Иванов Сергей Валентинович
г. Кострома
31.06.1968
8 910 374 36 76  1156
3  Андрианов-Верхнев Пётр Минеевич
г. Кострома
21.10.1960
8 910 660 79 76  890  Женщины 40-55 лет  1  Киселёва Ольга Романовна
г. Кострома
20.12.1968
8 953 652 19 33 8 920 391 12 33  1101
Жеребцова Наталья Николаевна
г. Кострома
25.09.1973
8 903 898 75.18  1030
3  Уханова Наталья Станиславовна
г. Кострома
04.09.1973
8 910 190 63 16  674  Мужчины старше 60 лет  1  Петров Юрий Владимирович
Чернопенское с/п Костромского р-н  22.03.1953
8 920 381 69 81  1850
2  Мамичев Валентин Гаврилович
г. Кострома
20.05.1950
8 953 607 5165
1600
3  Юрзов Геннадий Николаевич
Апраксинское с/п Костромской р-н  02.12.1956
8 910 950 29 87  1574
Женщины старше 55 лет  1  Шиловская Марина Анатольевна
г. Кострома
21.09.1961
8 915 909 11 53  721  2  Золотова Ольга Вячеславовна
г. Кострома
20.01.1960
8 962 185 40 28 8 953 640 49 60  530  3  Скачкова Светлана Владимировна
Караваевское с/п Костромской р-н  23.02.1960
66 18 19  463  Семейные команды
1  Бучины: Сергей Владимирович, Екатерина Владимировна Александра
г. Кострома
8 953 657 28 88 папа
8 953 643 18 23 мама
1540
506 506  528  2  Сажины: Сергей Валерьевич Анна Сергеевна Злата
г. Кострома
8 906 521 54 73  1360
3  Пашковы: Максим Юрьевич Светнана Николаевна Вадим
г. Кострома
8 910 925 59 46 (папа)
8 909 255 66 99 (мама)
1090
Семья с самым юным участником
1  Пушкарёвы — 3 детей: София
Апраксинское с/п Костромской р-н  05.10.2014 (3года 2месяца)
4км100м
ОГКУ Романовский реабилитационный центр инвалидов Костромской области
Женщины
1  Николаева Роза Кирилловна
Костромской р-н  55-42-32 55-98-01  310  2  Жишко Алевтина Геннадьевна
Костромской р-н  55-42-32 55-98-01  156  3  Ершова Юлия Владимировна
ГКОУ «Школа интернат КО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху»
55-42-32 55-98-01  120  3  Кузнецова Лариса Олеговна
ГКОУ «Школа интернат КО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху»
55-42-32 55-98-01  120  Мужчины
Никитин Алексей Николаевич
Всероссийское общество инвалидов
55-42-32 55-98-01  1050
Зверев Павел Михайлович
Всероссийское общество глухих
55-42-32 55-98-01  370  3  Комяков Александр Сергеевич
Чернопенское с/п Костромского р-н  55-42-32 55-98-01  222  Коллективы
1  ГКУ «Первомайский детский дом-интернат для УОД»
55-42-32 55-98-01  120  Ученические классы
1  5 кл  Середняковская СОШ Костромского р-на  100%
2  3 кл  Апраксинская ООШ Костромского р-на  92%
3  7 кл  Апраксинская ООШ Костромского р-на  88%
Школы районов
1  Апрксинская ООШ  Костромской р-н  70.4%
2  Середняковская СОШ  Костромской р-н  52%
Школы городов
1  Школа -интернат
г. Буй  7.8%
Сельские поселения — 1 группа
1  Апраксинское
Костромского р-на  11.85%
2  Середняковское
Костромского р-на  9.45%
3  Чернопенское
Костромского р-на  5.26%
Сельские поселения — 2 группа
1  Бакшеевское
Костромского р-на  1.17%
2  Никольское
Костромского р-на  0.88%
3  Караваевское
Костромского р-на  0.81  Муниципальные районы
1  Костромской р-н  2.34%
2  Межевской р-н  0.92%
3  Галичский р-н  0.37%
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