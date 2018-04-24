Савелкинские пенсионерки показали лучшие результаты в компьютерном многоборье 

Окружной этап Чемпионата по компьютерному многоборью среди людей старшего возраста прошел в Зеленограде на прошедшей неделе. Организатором мероприятия выступило Управление социальной защиты население ЗелАО.
Уверенную победу в конкурсе завоевали представители филиала «Савелки». Так, Людмила Дронова заняла первое место в номинации «Начинающий пользователь», а «Уверенным пользователем» единогласно была признана Ирина Набатова. Обе конкурсантки постигали азы компьютерной грамотности под руководством преподавателя Натальи Якубовой. В скором времени они будут представлять Зеленоград на городском этапе Чемпионата в Москве.