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Савелкинские пенсионерки показали лучшие результаты в компьютерном многоборье
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Савелкинские пенсионерки показали лучшие результаты в компьютерном многоборье 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
Окружной этап Чемпионата по компьютерному многоборью среди людей старшего возраста прошел в Зеленограде на прошедшей неделе. Организатором мероприятия выступило Управление социальной защиты население ЗелАО.
Уверенную победу в конкурсе завоевали представители филиала «Савелки». Так, Людмила Дронова заняла первое место в номинации «Начинающий пользователь», а «Уверенным пользователем» единогласно была признана Ирина Набатова. Обе конкурсантки постигали азы компьютерной грамотности под руководством преподавателя Натальи Якубовой. В скором времени они будут представлять Зеленоград на городском этапе Чемпионата в Москве.
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