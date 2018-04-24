«Принцы вьетнамского цирка» ошеломили британскую публику

Вьетнамские артисты цирка — братья Жанг Куок Ко и Жанг Куок Нгиеп — прошли в финал британского шоу талантов

Перед зрителями шоу Britain’s Got Talent братья выступили со своим фирменным смертельным номером, во время которого один из них ходил по сцене, пока второй стоя головой на его голове, удерживал равновесие. Выступление Ко и Нгиепа вызвали бурные овации у зала и у судей.

Удивительно. Это шоу становится с каждым разом все лучше и лучше. Это одно из самых захватывающих выступлений, которых я когда-либо видела. Спасибо, Вьетнам!

Для британской аудитории выступление братьев стало открытием. На континенте же они уже достаточно известны. Популярность пришла к ним после того, как они побили мировой рекорд, пройдя головой к голове 90 ступенек лестницы Собора Жироны в Испании за 52 секунды.

Мы с братом отрабатывали этот трюк 15 лет. Иногда у меня появлялось ощущение, что я больше не выдержу, но мы продолжали идти вперед, преодолевая страх. Мы хотели доказать всему миру, что человеческие возможности безграничны,

— рассказал тогда Нгиеп.

Источник: Vietnam+