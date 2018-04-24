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ЦСКА хочет заключить с Вернблумом новый контракт с понижением в зарплате
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ЦСКА хочет заключить с Вернблумом новый контракт с понижением в зарплате 

SPORT24.ru 2 часа назад
Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о ситуации с контрактом шведского полузащитника Понтуса Вернблума. Действующее соглашение 31-летнего футболиста с красно-синими рассчитано до 30 июня.
”С Вернблумом мы переговоры еще не вели, но скоро приступим. Новый контракт будем в любом случае заключать с понижением в зарплате. Все-таки Понтус уже возрастной игрок. Но решение остается за тренером. Ему еще нужно определиться с тем набором футболистов, который необходим в следующем сезоне”, — сказал Гинер в беседе со студентами в рамках курса «Переговоры в спорте», реализуемого проектом Negotiations club совместно с MBA и МГИМО. Слова Гинера передает корреспондент Sport24.ru.
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