ЦСКА хочет заключить с Вернблумом новый контракт с понижением в зарплате 

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о ситуации с контрактом шведского полузащитника Понтуса Вернблума. Действующее соглашение 31-летнего футболиста с красно-синими рассчитано до 30 июня.
”С Вернблумом мы переговоры еще не вели, но скоро приступим. Новый контракт будем в любом случае заключать с понижением в зарплате. Все-таки Понтус уже возрастной игрок. Но решение остается за тренером. Ему еще нужно определиться с тем набором футболистов, который необходим в следующем сезоне”, — сказал Гинер в беседе со студентами в рамках курса «Переговоры в спорте», реализуемого проектом Negotiations club совместно с MBA и МГИМО. Слова Гинера передает корреспондент Sport24.ru.