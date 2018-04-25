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Опубликовано расписание движения шаттлов в Нижнем Новгороде на время проведения футбольного матча 28 апреля
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Опубликовано расписание движения шаттлов в Нижнем Новгороде на время проведения футбольного матча 28 апреля 

В городе N 37 минут назад
Фото: В городе N
Как отмечают в администрации города, в день проведения второго тестового матча 28 апреля лучше воздержаться от использования личного транспорта, а прибегнуть к услугам общественного — в частности, специальных шаттлов.
Они будут ходить по четырем маршрутам:
• Шаттл S1. Станция метро «Канавинская» — тоннель (Московский вокзал) — Мещерский бульвар. Время движения: с 15:00 до 22:00 с интервалом 15 мин до матча и 6 мин после матча.
• Шаттл S2. Ул. Акимова — ул. Карла Маркса ФОК «Мещерский». Время движения: с 15:00 до 22:00. Интервал движения до матча 15 мин., после матча 7 мин.
• Шаттл S5. Пл. Ленина (ост. Стрелка) — Похвалинский съезд — станция метро «Горьковская». Время движения: с 15:00 до 22:00. Интервал движения до матча 4 мин., после матча 2 мин.
• Шаттл S7. Станция метро «Бурнаковская» — ул. Карла Маркса, ФОК «Мещерский». Время движения: с 15:00 до 22:00. Интервал движения до матча 7 мин., после матча 2 мин.
Стоимость проезда в шаттле составит 28 рублей.
Напомним также, что схема движения общественного транспорта 28 апреля будет изменена в Нижнем Новгороде. Доступ для пешеходов во все зоны будет осуществляться в свободном режиме, кроме Канавинского моста: пройти по нему можно будет только по левому тротуару (если смотреть на мост со стороны «верхней» части города).
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