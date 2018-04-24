Ещё
Окрестности Сочи приняли соревнования по скалолазанию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Окрестности Сочи приняли соревнования по скалолазанию 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Парк приключений «Skypark», что вблизи села Казачий Брод, на минувших выходных принимал открытые краевые соревнования по скалолазанию.
За право забраться на высоте 330 метров над уровнем моря на 15 метров вверх по скалодрому, а также получить призы, боролись порядка 60 спортсменов из Краснодарского края и Ростовской области.
Соревнования проходили в дисциплине «эталонная скорость». По итогам турнира золотые награды в своих возрастных категориях завоевали Вера Ермакова из Геленджика, краснодарцы Михаил Мороз и Анна Шатова, ростовчане Вадим Гайдук и Александра Какунина, сочинец Андрей Смык.
Открытое первенство и открытый чемпионат Краснодарского края по скалолазанию (г. Сочи, Адлерский район, с. Казачий Брод)
Подростки девочки (2005-2008 г.р.)
1-е место — Вера Ермакова (г. Геленджик) ГБУ КК «РЦСП № 1»
2-е место — Дарья Орехова (г. Краснодар)
3-е место — Маргарита Савченко (г. Краснодар)
Подростки мальчики (2005-2008 г.р.)
1-е место — Михаил Мороз (г. Краснодар) ГБУ КК «РЦСП № 1»
2-е место — Александр Редковец (г. Краснодар)
3м место — Андрей Михеев (г. Сочи)
Младшие девушки (2003-2004 г.р.)
1-е место — Анна Шатова (г. Краснодар) ГБУ КК «РЦСП № 1»
2-е место — Валерия Емельянова (г. Ростов-на-Дону)
3-е место — Екатерина Глушак (г. Краснодар)
Младшие юноши (2003-2004 г.р.)
1-е место — Вадим Гайдук (г. Ростов-на-Дону)
2-е место — Александр Шмигельский (г. Сочи)
3-е место — Илья Жирков (г. Сочи)
Старшие девушки (2001-2002 г.р.)
1-е место — Александра Какунина (г. Ростов-на-Дону)
2-е место — Мария Ткаченко (г. Ростов-на-Дону)
Старшие юноши (2001-2002 г.р.)
1-е место — Андрей Смык (г. Сочи) ГБУ КК «РЦСП № 1»
2-е место — Тимофей Карпов (г. Сочи) ГБУ КК «РЦСП № 1»
3-е место — Артём Ковалёв (г. Ростов-на-Дону)
Советский спорт: последние новости
Роман Асхабадзе: «Спартак» интересовался Салахом Александр Мейтин: РФПЛ будет пристально следить за матчами «Краснодар» - «Локомотив» и «Зенит» - ЦСКА Алексей Игонин: Запредельный настрой может стать главным козырем «Зенита» в игре с ЦСКА
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку150
В «Ахмате» увидели чемпиона Москвы10
Как выглядит гимнастка Солдатова, победившая всех4
Гинер рассказал о судьбе Игнашевича и Березуцких2
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение