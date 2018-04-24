Окрестности Сочи приняли соревнования по скалолазанию

Парк приключений «Skypark», что вблизи села Казачий Брод, на минувших выходных принимал открытые краевые соревнования по скалолазанию.

За право забраться на высоте 330 метров над уровнем моря на 15 метров вверх по скалодрому, а также получить призы, боролись порядка 60 спортсменов из Краснодарского края и Ростовской области.

Соревнования проходили в дисциплине «эталонная скорость». По итогам турнира золотые награды в своих возрастных категориях завоевали Вера Ермакова из Геленджика, краснодарцы Михаил Мороз Анна Шатова , ростовчане Вадим Гайдук и Александра Какунина, сочинец Андрей Смык.

Открытое первенство и открытый чемпионат Краснодарского края по скалолазанию (г. Сочи, Адлерский район, с. Казачий Брод)

Подростки девочки (2005-2008 г.р.)

1-е место — Вера Ермакова (г. Геленджик) ГБУ КК «РЦСП № 1»

Подростки мальчики (2005-2008 г.р.)

1-е место — Михаил Мороз (г. Краснодар) ГБУ КК «РЦСП № 1»

2-е место — Александр Редковец (г. Краснодар)

Младшие девушки (2003-2004 г.р.)

1-е место — Анна Шатова (г. Краснодар) ГБУ КК «РЦСП № 1»

2-е место — Валерия Емельянова (г. Ростов-на-Дону)

3-е место — Екатерина Глушак (г. Краснодар)

Младшие юноши (2003-2004 г.р.)

1-е место — Вадим Гайдук (г. Ростов-на-Дону)

2-е место — Александр Шмигельский (г. Сочи)

3-е место — Илья Жирков (г. Сочи)

Старшие девушки (2001-2002 г.р.)

1-е место — Александра Какунина (г. Ростов-на-Дону)

2-е место — Мария Ткаченко (г. Ростов-на-Дону)

Старшие юноши (2001-2002 г.р.)

1-е место — Андрей Смык (г. Сочи) ГБУ КК «РЦСП № 1»

2-е место — Тимофей Карпов (г. Сочи) ГБУ КК «РЦСП № 1»