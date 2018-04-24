Асхабадзе: Салах даже одной ногой не был в «Спартаке»

«Переговоры даже не начинались, потому что игрок не видел себя в России. Исключительно в европейском чемпионате. Даже когда играл в Швейцарии, говорил, что в Россию не поедет», — приводит слова Асхабадзе Sports.ru

Он отметил, что информация СМИ о том, что египтянин в 2014 прилетал в Москву для переговоров не соответствует действительности.

«Тогда у нас возник интерес по поводу аренды. Думали хоть как-то человека пригласить, когда у него был небольшой застой в игровой практике. Но агенты подтвердили, что Россию как продолжение карьеры они не рассматривают. Ни ногой, ни рукой, ни пальцем он не был в «Спартаке». Ответ был конкретный и сразу. Агенты сказали: «В Россию мы не поедем», — подытожил бывший гендиректор «Спартака».

Ранее сообщалось, что Салах признан игроком года в Английской премьер-лиге.