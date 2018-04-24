Ещё
Асхабадзе: Салах даже одной ногой не был в «Спартаке»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Асхабадзе: Салах даже одной ногой не был в «Спартаке» 

RT на русском 1 час назад
Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал, что в прошлом клуб предпринимал попытки организовать трансфер египетского нападающего Мохамеда Салаха, ныне выступающего в «Ливерпуле».
«Переговоры даже не начинались, потому что игрок не видел себя в России. Исключительно в европейском чемпионате. Даже когда играл в Швейцарии, говорил, что в Россию не поедет», — приводит слова Асхабадзе Sports.ru.
Он отметил, что информация СМИ о том, что египтянин в 2014 прилетал в Москву для переговоров не соответствует действительности.
«Тогда у нас возник интерес по поводу аренды. Думали хоть как-то человека пригласить, когда у него был небольшой застой в игровой практике. Но агенты подтвердили, что Россию как продолжение карьеры они не рассматривают. Ни ногой, ни рукой, ни пальцем он не был в «Спартаке». Ответ был конкретный и сразу. Агенты сказали: «В Россию мы не поедем», — подытожил бывший гендиректор «Спартака».
Ранее сообщалось, что Салах признан игроком года в Английской премьер-лиге.
RT на русском: последние новости
Звериный характер: Минобороны РФ показало новые бронемашины Экс-футболист «Зенита» оценил шансы «Локомотива» стать чемпионом РФПЛ ЦСКА не получал официальных предложений по трансферу Головина
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку150
В «Ахмате» увидели чемпиона Москвы10
Как выглядит гимнастка Солдатова, победившая всех4
Гинер рассказал о судьбе Игнашевича и Березуцких2
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение