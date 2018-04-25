Депутаты не будут выбирать почетных граждан Петербурга в 2018 году

В 2018 году петербургские депутаты не станут никому присуждать звание почетного гражданина города. Соответствующее решение парламентарии приняли большинством голосов на закрытом заседании ЗакСа.

Из 50 депутатов 43 выступили за то, чтобы не рассматривать предложенные общественными организациями кандидатуру и в этом году оставить Северную столицу без новых почетных граждан.

Такое решение не противоречит закону, поскольку почетных граждан Петербурга можно избирать не реже одного раза в пять лет. Последние звания были присуждены в 2017 году, поэтому следующие выборы могут состояться в период до 2022 года.