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Депутаты не будут выбирать почетных граждан Петербурга в 2018 году
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Депутаты не будут выбирать почетных граждан Петербурга в 2018 году 

АиФ Санкт-Петербург 58 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В 2018 году петербургские депутаты не станут никому присуждать звание почетного гражданина города. Соответствующее решение парламентарии приняли большинством голосов на закрытом заседании ЗакСа.
Из 50 депутатов 43 выступили за то, чтобы не рассматривать предложенные общественными организациями кандидатуру и в этом году оставить Северную столицу без новых почетных граждан.
Такое решение не противоречит закону, поскольку почетных граждан Петербурга можно избирать не реже одного раза в пять лет. Последние звания были присуждены в 2017 году, поэтому следующие выборы могут состояться в период до 2022 года.
Напомним, общественные организации выдвигали на присуждения звания почетного гражданина математика Марка Башмакова, футболиста и тренера Германа Зонина, нейрохирурга Бориса Рачкова, режиссера Александра Сокурова и социолога, основателя Европейского университета Бориса Фирсова.
В прошлом году почетными гражданами города стали патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко. Также обладателями звания являются Владимир Путин, Алиса Фрейндлих, Дмитрий Лихачев и другие.
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